Всего Бундесвер предлагает Афинам 400 боевых машин пехоты, а «долгосрочный график погашения» касается 205 единиц KF-41 Lynx.

Греческая армия уже несколько лет обсуждает модернизацию своих механизированных войск, особенно после того, как в 2000-х годах был закрыт проект боевой машины пехоты (БМП) Kentauros, порученный автопроизводителю ELVO. При этом рассматривается несколько вариантов.

Один из них — бронемашина Rheinmetall KF-41 Lynx. Берлин в начале ноября сделал Афинам выгодное предложение, сообщает греческий сайт Defence Review. По его данным, Германия предлагает поставку 400 боевых машин пехоты, включая 205 KF-41 Lynx и 200 Marder 1A3 из состава Бундесвера, которые должны быть заменены бронемашинами Puma.

Кроме того, предложение также предусматривает участие в производстве техники греческой промышленности в объёме 25% «путём создания производственной линии» в Греции. Между тем, накануне стало известно, что в Италии и Германии создадут совместное предприятия для производства БМП на базе KF41 Lynx.

Чтобы сделать это предложение особенно привлекательным, сообщает Defence Review, компания Rheinmetall предлагает Министерству обороны Греции «долгосрочный график погашения», который облегчит финансирование «этой программы, оцениваемой более чем в 2 миллиарда евро».

Кроме того, KNDS Deutschland и Rheinmetall, как сообщается, намерены использовать партнерство с греческой группой EODH для модернизации танков Leopard 1 и Leopard 2 греческой армии. Как пишет Defence Review, «немецкие компании совместно с EODH работают над новым предложением, включающим инновационные решения для греческой армии». Стоимость этого нового предложения составит от 700 миллионов евро на ограниченную модернизацию танков Leopard 2 A4 (183 единиц) до 1,5 миллиарда евро на их доведение до стандарта Leopard 2A7 HEL.

В любом случае, это предложение соответствует инициативе Ringtausch, которая в 2022 году была направлена на то, чтобы побудить некоторые страны передать Украине советскую технику, заменив её техникой немецкого производства. Таким образом, Греция получила 40 боевых машин пехоты Marder после передачи украинским войскам своих старых БМП-1.

Однако немецкое предложение имеет для греческой армии преимущество в виде предоставления значительного количества БМП, которые могут быть сопряжены с её модернизированными танками Leopard 2, что позволит армии «повысить темпы боевых действий, улучшить знание местности и региональное сдерживание», утверждает Defence Review.