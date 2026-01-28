Доступ к обновлениям откроется у обладателей Xiaomi 15, Xiaomi 15T, Xiaomi 14T, Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 7 Pro.

Xiaomi выпустила свежие обновления HyperOS 3, которые решают несколько раздражающих багов в камере и приложениях на флагманских устройствах. Речь о Xiaomi 15, Xiaomi 14T, Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 7 Pro – плюс Xiaomi 15T, который тоже попал под раздачу.

Автор изображения: Xiaomi

Может быть интересно

В еженедельном отчёте HyperOS Weekly Report компания отметила «Major Priority» проблемы и подтвердила их исправление:

Xiaomi 15 – перестали появляться периодические проблемы с чёткостью фото на основной камере.

Xiaomi 15T – сторонние приложения теперь нормально отображаются на экране, без обрезаний и глюков.

Xiaomi 14T – Mi Browser наконец-то корректно перенаправляет ссылки в Google Maps.

Xiaomi Pad 7 – элементы интерфейса YouTube больше не пропадают и отображаются правильно.

Xiaomi Pad 7 Pro – ушли проблемы с воспроизведением и интерфейсом в Netflix.

Обновления приходят по OTA, но rollout может быть поэтапным и зависеть от региона. Xiaomi 15 и 14T – глобальные модели, так что фиксы должны дойти до большинства пользователей. Планшеты Pad 7 серии иногда выходят с региональными особенностями (например, ёмкость батареи в глобалке чуть меньше из-за норм безопасности), но софт-фиксы идут и туда, и в Китай.

Источник – официальный трекер HyperOS и сообщество. Обновления уже в процессе раздачи, так что владельцам стоит заглянуть в настройки → О телефоне → Обновления системы. Если баги с HyperConnect, лагами или чем-то ещё остались– Xiaomi просит слать отчёты через приложение Services & Feedback, чтобы ускорить следующие патчи.

Дальше ждём оптимизаций под батарею и общую стабильность– компания явно ускоряет реакцию на фидбек из форумов.