kefirNET
Серия Samsung Galaxy S25 начала получать январское обновление безопасности в Европе
Январский патч для смартфонов серии Galaxy S25 устраняет 55 уязвимостей

Компания Samsung расширила географию распространения январского обновления безопасности для своих флагманских смартфонов серии Galaxy S25. После первоначального релиза на внутреннем рынке Южной Кореи, пакет исправлений стал доступен для пользователей в странах Европы. Обновление предназначено для всей линейки устройств, включая базовую модель Galaxy S25, а также версии S25+ и S25 Ultra.

Автор изображения: Samsung

Программное обеспечение под номером сборки S93*BXXS7BYLR имеет объем около 569 МБ. Согласно данным из описания обновления, свежий патч устраняет более 50 уязвимостей и программных ошибок. Исправления затрагивают как основные функции ядра Android, так и фирменные приложения и системные сервисы Samsung. Выявленные ранее проблемы имели разную степень критичности и касались различных сегментов программной оболочки.

Для установки актуального ПО пользователям в европейском регионе достаточно перейти в меню настроек и инициировать загрузку через раздел системных обновлений. После завершения инсталляции и перезагрузки устройства смартфоны переходят на работу с актуальными протоколами безопасности 2026 года.

#samsung #европа #обновление #galaxy s25 #патч безопастности
Источник: sammyguru.com
Сейчас обсуждают

randomXP
13:59
Регулярно что то взлетает в цене. Иногда сильнее иногда не так заметно. А реакция - как в первый раз))
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
Унижаю скуфа и лжеца Непрана
13:55
У меня 57 чтение и.В реальности у тебя керогаз ,а у меня 60 ватт. У тебя память на 500 мгц выше -проц на гигагерц. выше.ты смешной конч Непран
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
13:52
Тебе со мной соревноваться смысла нет. Смирись уже. по тестам 14-0.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Зю
13:51
У меня на рабочем ноуте с Win11 он работает всё стабильнее. А вот на личном ноуте с Win10 в Outlook бесконечные подключения по часу и отвалы. Иногда пробуждается и можно полазить без проблем, но чаще ...
Патч KB5074109 для Windows 11 сделал Outlook практически неработоспособным для ряда пользователей
-AMD-
13:51
Можешь дальше пердеть в лужи. Всем плевать на твои вопли из дурки
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
DeaDragon
13:51
Нет у нас на все товары из Китая придумают, как на автомобили утиль сбор.
FT: Евросоюз планирует отказаться от китайского оборудования на объектах критической инфраструктуры
Унижаю скуфа и лжеца Непрана
13:49
Тебе чи кого то вруном называть,когда тебя каждый день в открытых фейках уличают.пхахахаа.Ворует чужие скрины,потом выдает за мои и говорит -эт я фейкомет.пипец.ты не откопаешься из дерьма тут никогда...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
13:36
Да ладно что-то не слышно что 14700KF горят с новостей. а вот от тебя часто фантазер. а 9800Х3D горят постоянно новости каждой день молчишь. врунишка.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
13:29
О правду написал. По всем тестам уложу на лопатки твой ПК. Даже не одном тесте у тебя лучше не будет.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Унижаю скуфа и лжеца Непрана
13:28
Зная что чиплет один и скорость ограничена 30000 по записи он решил похвалится.давай чтение покажи -скуф.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
