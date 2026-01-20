Компания Samsung расширила географию распространения январского обновления безопасности для своих флагманских смартфонов серии Galaxy S25. После первоначального релиза на внутреннем рынке Южной Кореи, пакет исправлений стал доступен для пользователей в странах Европы. Обновление предназначено для всей линейки устройств, включая базовую модель Galaxy S25, а также версии S25+ и S25 Ultra.
Программное обеспечение под номером сборки S93*BXXS7BYLR имеет объем около 569 МБ. Согласно данным из описания обновления, свежий патч устраняет более 50 уязвимостей и программных ошибок. Исправления затрагивают как основные функции ядра Android, так и фирменные приложения и системные сервисы Samsung. Выявленные ранее проблемы имели разную степень критичности и касались различных сегментов программной оболочки.
Для установки актуального ПО пользователям в европейском регионе достаточно перейти в меню настроек и инициировать загрузку через раздел системных обновлений. После завершения инсталляции и перезагрузки устройства смартфоны переходят на работу с актуальными протоколами безопасности 2026 года.