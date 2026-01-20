Январский патч для смартфонов серии Galaxy S25 устраняет 55 уязвимостей

Компания Samsung расширила географию распространения январского обновления безопасности для своих флагманских смартфонов серии Galaxy S25. После первоначального релиза на внутреннем рынке Южной Кореи, пакет исправлений стал доступен для пользователей в странах Европы. Обновление предназначено для всей линейки устройств, включая базовую модель Galaxy S25, а также версии S25+ и S25 Ultra.

Автор изображения: Samsung

Программное обеспечение под номером сборки S93*BXXS7BYLR имеет объем около 569 МБ. Согласно данным из описания обновления, свежий патч устраняет более 50 уязвимостей и программных ошибок. Исправления затрагивают как основные функции ядра Android, так и фирменные приложения и системные сервисы Samsung. Выявленные ранее проблемы имели разную степень критичности и касались различных сегментов программной оболочки.

Для установки актуального ПО пользователям в европейском регионе достаточно перейти в меню настроек и инициировать загрузку через раздел системных обновлений. После завершения инсталляции и перезагрузки устройства смартфоны переходят на работу с актуальными протоколами безопасности 2026 года.