DIY-проект превращает Bluetooth-музыку в аналоговую кинетическую скульптуру на магнитной ленте.

Инженер и дизайнер Julius Curt представил самодельное устройство — Lo-Fi Cassette Machine, сочетающее современную беспроводную передачу звука и эстетику аналоговых кассетных магнитофонов. Вместо прямого воспроизведения музыки через динамик, устройство записывает аудиосигнал с Bluetooth на непрерывную петлю магнитной ленты, после чего проигрывает его через аналоговый тракт с усилителем и динамиком.

Автор изображения: Julius Curt

Этот процесс придаёт цифровой музыке характерные черты аналоговой записи: тёплую насыщенность, лёгкий шум и едва уловимые колебания высоты тона. При этом лента открыто движется по траектории между акриловыми панелями, превращая устройство в кинетическую скульптуру, в центре которой — сам процесс воспроизведения звука.

Автор изображения: Julius Curt

Корпус выполнен из нержавеющей стали, акрила, 3D-печатных деталей и металлических элементов. Основой послужил старый кассетный магнитофон, переработанный под систему непрерывной ленты. Электроника включает модуль Bluetooth, операционные усилители, чип TDA2030 и оригинальный аналоговый VU-метр на базе холоднокатодной люминесцентной лампы, которая визуально отражает динамику звука.

Автор изображения: Julius Curt

При подключении смартфона происходит небольшая задержка — около трёх секунд, — необходимая для записи сигнала на ленту. После этого пользователь слышит уже трансформированную версию трека, обработанную аналоговой схемой и физическими свойствами магнитной ленты.

Автор изображения: Julius Curt

Проект восстанавливает физическое взаимодействие с музыкой в эпоху цифровых стриминговых сервисов, делая аудиовоспроизведение не просто функциональным, а зримым и тактильным процессом.