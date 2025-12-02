Компания Xiaomi анонсировала выпуск лёгкого беспроводного пылесоса Mijia Lightweight Vacuum Cleaner. Устройство поступит в продажу 8 декабря 2025 года по рекомендованной цене 359 юаней(~$50).
Вес основного блока составляет 860 граммов. Пылесос оснащён высокоскоростным двигателем с высокой частотой вращения, обеспечивающей максимальное всасывание 50 AW (22 000 Па). Устройство эффективно удаляет шерсть и мелкий мусор.
Аккумуляторная модель поддерживает зарядку через порт USB Type-C. Производитель заявляет до 40 минут автономной работы в стандартном режиме, однако время работы на максимальной мощности сокращается до 10 минут. Пылесос комплектуется съёмным прозрачным контейнером объёмом 200 мл с пятиступенчатой системой фильтрации и двумя насадками для уборки различных поверхностей.