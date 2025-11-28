Видеокарта имеет систему охлаждения AIO с тремя вентиляторами Noctua NF-A12x25 G2 и технологию Lynk+.

Японский производитель Sycom анонсировал выпуск видеокарты GeForce RTX 5090 Hydro LC Plus, оснащённой системой жидкостного охлаждения премиум-класса. Устройство сочетает технологию Lynk+ с охлаждающим решением от компании Noctua.

Автор изображения: Sycom

Модель построена на базе архитектуры Blackwell и использует графический процессор GB202 с 21 760 ядрами CUDA. Видеокарта оснащена 32 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с и 512-битной шиной. Частота GPU составляет 2017 МГц (базовая) и до 2452 МГц (в режиме Turbo).

Автор изображения: Sycom

Ключевой особенностью устройства стала система охлаждения с 360-миллиметровым радиатором, оснащённым тремя вентиляторами Noctua NF-A12x25 G2 PWM и помпой на базе решения ASETEK 6365-M2. Согласно данным производителя, под максимальной нагрузкой температура GPU не превышает 62C при уровне шума 40,8 дБ, тогда как у стандартной версии RTX 5090 эти показатели составляют 79,8C и 43,6 дБ соответственно.

Автор изображения: Sycom

Габариты видеокарты — 280×150×40 мм, что соответствует двухслотовому форм-фактору. Для питания используется один 16-контактный разъём. Тепловой пакет устройства составляет 575 Вт.

Автор изображения: Sycom

Дизайн корпуса выполнен в двухцветной схеме (чёрный/серебристый) с характерными трубками Lynk+, идущими от задней панели к центральному насосу. Устройство доступно в предустановленных системах Sycom серий Lepton Hydro и G-Master Hydro. Информация о розничной цене видеокарты отдельно не раскрывается.