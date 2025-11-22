Samsung Galaxy A57 прошел тест Geekbench с чипсетом Exynos 1680 на борту.

Компания Samsung продолжает разработку преемника Galaxy A56 — смартфона Galaxy A57. Прототип будущего устройства был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench.

Согласно результатам тестирования, устройство оснащено новым процессором Exynos 1680 — преемником чипсета Exynos 1580, используемого в текущем поколении Galaxy A56. Прототип набрал 1311 балл в одноядерном тесте и 4347 баллов в многоядерном тестировании на платформе Geekbench 6.5 для Android.

Тестируемая версия Galaxy A57 имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 16. Смартфон ожидается к выпуску в первой половине 2026 года.

Процессор Exynos 1680 имеет следующую конфигурацию: одно высокопроизводительное ядро (Prime core) с частотой до 2,91 ГГц, четыре производительных ядра с частотой до 2,6 ГГц и три энергоэффективных ядра с частотой до 1,95 ГГц. По сравнению с предшественником, новый чипсет получил дополнительное производительное ядро ценой уменьшения количества энергоэффективных ядер.

Источник изображения: Samsung

Стоит отметить, что чипсет находится на стадии тестирования, и окончательные технические характеристики могут быть скорректированы перед коммерческим запуском устройства.