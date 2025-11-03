Представлен внешний аккумулятор UltraProlink Juice-Up Mag 6, 15 Вт, 10 000 мАч, MagSafe, с поддержкой PD и PPS.

Компания UltraProlink анонсировала выпуск магнитного внешнего аккумулятора Juice-Up Mag 6 ёмкостью 10 000 мА·ч. Устройство поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт по стандарту MagSafe, а также проводную — до 22,5 Вт через порты USB-C и USB-A с совместимостью с протоколами Power Delivery и PPS.

Пауэрбанк совместим с iPhone 13–17, iPhone 8/X/11, Samsung Galaxy Z-серии, Google Pixel 9, Xiaomi 12 Pro 5G, OnePlus 10 и другими устройствами с поддержкой Qi. Для точного прилегания к MagSafe-совместимым смартфонам используется система из неодимовых магнитов с автоматическим распознаванием.

Модель оснащена LED-индикатором уровня заряда, имеет толщину 20 мм и весит 195 г. Устройство сертифицировано по стандарту BIS, допущено к перевозке на борту самолётов и произведено в Индии. В комплект входят кабель USB-C — USB-C и руководство пользователя. Гарантия — 6 месяцев с активацией по QR-коду.

Juice-Up Mag 6 доступен в трёх цветах — зелёном, розовом и синем — по рекомендованной цене около $23.