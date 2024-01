MSI, ведущий бренд игрового оборудования, вновь объединился с компанией SEGA, чтобы предложить игрокам еще больше захватывающих впечатлений с выходом игры "Like a Dragon 8".

MSI, ведущий бренд игрового оборудования, вновь объединился с компанией SEGA, чтобы предложить игрокам еще больше захватывающих впечатлений с выходом игры "Like a Dragon"(название японской версии “Dragon Among Us 8"). Игра с двумя главными героями - Кирю Казумой и протагонистом нового поколения Касугой Ичибаном - обещает геймерам более насыщенный сюжет и разнообразные возможности геймплея.

В честь выпуска MSI предлагает специальную акцию для геймеров. Начиная с 26 января 2024 года, игроки, приобретающие модели материнских плат MSI серии Z790, смогут получить бесплатную лицензию цифровой версии игры "Like a Dragon" для ПК (Steam). Кроме того, сегодня, 26 января 2024 года MSI и SEGA провели вечеринку "Новые соревнования и веселая жизнь" во флагманском магазине Original Price House Sanchuang, где богиня киберспорта Yi Ting дала геймерам возможность первыми испытать великолепные RPG-сражения.

Те, кто приобрел материнскую плату MSI Z790 на мероприятии, получили код бесплатной загрузки цифровой версии игры "Dragon Among Us 8" для ПК (Steam), а также набор киберспортивных клавиатуры и мыши Vigor GK30 COMBO и памятную кружку для "Like a Dragon 8".

Материнские платы MSI серии Z790 MAX, которые находятся в центре акции, получили широкую известность благодаря своим расширенным техническим характеристикам и производительности. Модель MSI MEG Z790 ACE MAX также была отмечена наградой CES 2024 Innovation Award в номинации "Компьютерное оборудование и компоненты". Материнские платы оснащены новейшими процессорами Intel Core 14-го поколения, поддерживают память DDR5 с частотой до 7800+ МГц (OC) и технологию Wi-Fi 7.

"Like a Dragon 8" - ролевая игра с элементами экшена, которая выйдет уже сегодня, 26 января 2024 года, и будет доступна на различных платформах, включая PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows и PC (Steam). Игра обещает новый динамичный командный RPG бой и повышенную стратегию, позволяющую игрокам создать сильнейшую команду благодаря добавлению новых профессий и богатым элементам кастомизации и развития.

Благодаря этому партнерству MSI и SEGA стремятся предоставить геймерам непревзойденный и захватывающий игровой мир.