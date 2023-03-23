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Свежий драйвер NVIDIA устраняет падение fps в Horizon Zero Dawn и поддерживает Cyberpunk 2077 с RTX
Кроме того, обновление содержит ряд улучшений и исправлений.
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Специалисты NVIDIA представили свежую версию набора графических драйверов GeForce Game Ready, получившую порядковый номер 531.41 и решающую целый ряд известных проблем, а также добавляющую поддержку и улучшения для игровых приложений, сообщается на страницах ресурса VideoCardz.

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Источник изображения: NVIDIA

Новый драйвер содержит оптимизации для тайтлов Diablo IV (Beta), The Last of Us Part I, Deceive Inc., Smalland: Survive the Wild, задействующих технологию NVIDIA DLSS 2, добавляет поддержку для Resident Evil 4, дополнения Forza Horizon 5 с DLLS 3 и горячо ожидаемого многими фанатами игры Cyberpunk 2077 режима Overdrive Mode с «продвинутой» технологией трассировки RTX Path Tracing.

Кроме того, были добавлены профили GeForce Experience для игровых приложений Last Epoch, Kerbal Space Program 2, Wo Long: Fallen Dynasty и Like a Dragon: Ishin!, а также исправлены проблемы с кодированием AV1 в режиме PTD=0 в Beamr, возникновением радужных артефактов в Forza Horizon 5, активацией параметра «Максимальная частота кадров фонового приложения» в Portal RTX, сбоями при запуске Enscape и неполадками со стабильностью приложений Adobe с драйвером версии 531.18, а также устранены сбои в Derivative TouchDesigner при использовании отслеживания нескольких персон.

Наконец, в новой версии графических драйверов специалистам «зелёной команды» пришлось отключить профиль Resizable BAR для игры Horizon Zero Dawn на платформах Intel — пойти на данный шаг, судя по всему, их вынудило падение fps при задействовании данной технологии, что не так давно выяснили исследователи ресурса Hardware Unboxed, опубликовав результаты тестов в ряде тайтлов, где пострадали не только системы Intel, но и AMD.

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Ознакомиться с полным списком улучшений и исправлений, а также скачать свежую версию драйверов GeForce Game Ready имеется возможность на официальном сайте NVIDIA.

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#nvidia #geforce game ready
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