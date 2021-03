Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Немецкие ритейлеры, посчитавшие, что неплохо было бы начать продажу Core i7-11700K задолго до их дебюта, стали катализатором появления целого ряда сравнительно небольших тестов и подробных обзоров, поток которых и не думает иссякать: на сей раз изучить уровень производительности новинки вызвались специалисты ресурса io-tech, поделившись результатами своих изысканий с компьютерной общественностью.

В соперники искомому настольному процессору Core i7-11700K, имеющему в своём распоряжении 8 ядер с поддержкой гиперпоточности и функционирующему на максимальной частоте 5,0/4,6 ГГц при задействовании одного/всех ядер, были назначены CPU с аналогичным количеством ядер, одним из которых стал его предшественник в лице Core i7-10700K, а другим — модель из противоборствующего лагеря, а именно Ryzen 7 5800X, работавшие на частотах 5,1/4,7 ГГц и 4,85/4,55 ГГц при активности одного/всех ядер.

Кроме того, в тесте принимали участие материнские платы ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI) и неизвестная модель на базе чипсета Intel Z590, графический адаптер ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC, а также оперативная память Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 (16-18-18-36).

При этом использовался микрокод версии 0x34, выпущенный в начале марта, который впрочем, не является самым новым, однако, как показало недавнее тестирование, последняя версия 0x39 принесла лишь рост производительности для задач, задействующих AVX-512.

Что касается непосредственно результатов тестов, то на фоне своего предшественника Core i7-11700K выглядит вполне неплохо, в то время как отставание от конкурента из стана AMD в ряде задач ощутимо: так, в однопоточном/многопоточном подтестах бенчмарка Cinebench R20 Ryzen 7 5800X обогнал своего оппонента на 2.8/5.9 %, а в задачах кодирования медиафайлов посредством Handbrake 1.3.3 был быстрее на 4.8 %.

А вот в рендеринге тестовой сцены в Blender 2.92 модель от Intel сумела отыграться, превзойдя своего конкурента на 3.0 %.

В игровых приложениях для Core i7-11700K всё сложилось не слишком удачно: если по параметру средней кадровой частоты в тайтлах Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus и Total War: WARHAMMER II между новыми моделями Intel и AMD наблюдался практически паритет, то в Assetto Corsa Competizione, Microsoft Flight Simulator 2020, The Witcher 3, F1 2020 и Counter-Strike: Global Offensive представитель архитектуры Zen 3 был производительнее на 5.9, 21.4, 8.7, 4.3 и 18.7 % соответственно.

Источник изображений: io-tech

Необходимо учесть, что данное тестирование является лишь предварительным, а всесторонних «замеров» с использованием свежих прошивок стоит ожидать уже 30 марта.