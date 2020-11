Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пока большинство компьютерных обозревателей лишь ожидает снятия эмбарго, чтобы явить миру свои обзоры новеньких видеокарт серии Radeon RX 6800, специалисты GIGABYTE уже делятся с широкой общественностью результатами игровых тестов одной из своих моделей.

Судя по представленной информации и изображению, в тестировании принимала участие видеокарта GIGABYTE Radeon RX 6800 XT эталонного дизайна, а в паре с новинкой «трудился» недавно дебютировавший настольный процессор Ryzen 9 5950X.

Согласно результатам тестов, Radeon RX 6800 XT ощутимо быстрее своей предшественницы в лице Radeon RX 5700 XT во всех представленных тайтлах: в Assassin's Creed Valhalla новинка опережает модель прошлого поколения на 42.1, 52.6 и 65.6 %, в Red Dead Redemption 2 оказывается производительнее на 67.1, 73.7 и 69.4 %, в Watch Dogs: Legion отрыв составляет 66.7, 83.3 и 82.1 %, в Assassin's Creed Odyssey преимущество достигает значений 11.8, 37.1 и 81.6 %, в Horizon Zero Dawn новая модель превосходит свою оппонентку на 59.1, 81.3 и 109.4 %, а в Shadow of the Tomb Raider представительница архитектуры RDNA 2 обходит RX 5700 XT на 82.1, 85.4 и 95.2 % в разрешениях 1080p, QHD и 4K соответственно.

При этом температура GPU представленной модели не поднималась выше 67 °C, а максимальная частота графического процессора достигала значения в ~2460 МГц.

Источник изображений: YouTube, AORUS

Естественно, компьютерным энтузиастам хотелось бы увидеть новинку в борьбе с её конкурентками из стана NVIDIA, однако сего события придётся подождать ещё несколько часов.