Специалисты компании NVIDIA представили новую версию графических драйверов GeForce Game Ready 445.87 WHQL, принесших улучшенную поддержку ряда тайтлов. Прежде всего, набор оптимизаций получила ожидаемая многими геймерами бета-версия песочницы Minecraft с поддержкой технологии трассировки лучей, дебют которой намечен на 16 апреля.

Источник изображения: NVIDIA

Кроме того, новый пакет драйверов включает в себя поддержку для ремастеров широко известных компьютерных игр Call of Duty: Modern Warfare 2 и Saints Row: The Third, которые обзавелись новой графикой, текстурами и целым набором улучшений и исправлений. Релиз обновлённых версий должен состояться 30 апреля и 22 мая соответственно.

Нашлось в списке место и для новинки: эту нишу занял симулятор езды по бездорожью SnowRunner, который станет доступен в конце месяца, а именно 28 апреля.

Помимо этого, заявлена поддержка для трёх мониторов G-SYNC Compatible (ASUS VG27B, Acer XB273GP и Acer XB323U), устранены проблемы «синего экрана» в Rise Of The Tomb Raider при использовании GeForce RTX 2080 Ti и DirectX 12, мерцания в Doom Eternal, невозможность запуска ряда игр, использующих DirectX 11, при активации Image Sharpening в Панели Управления NVIDIA, а также искажения после выхода из режима сна на некоторых ноутбуках.

Скачать обновлённый пакет драйверов GeForce Game Ready 445.87 WHQL можно на официальном сайте компании.