В EPIC Games Store началаль новая щедрая раздача игр
рекламаСегодня началась новая очень щедрая раздача игр в магазине EPIC Games Store! Игр немного, но это - весьма серьезные проекты, а не трехкопеечные поделки, сделанные игроделами-любителями на досуге. До 18:00 16 апреля в сервисе цифровой дистрибуции можно будет абсолютно бесплатно добавить в свою игровую библиотеку два проекта.
рекламаЭто хоррор от первого лица Close to the Sun (https://www.epicgames.com/store/ru/product/close-to-the-sun/home), который стилистически и по графике многие рецензенты сравнивали с первыми двумя частями Bioshock. Действие происходит в 1897 году на гигантском корабле «Гелиос», который был построен Николой Тесла и стал прибежищем для ученых и прочих творческих личностей, оставаясь территорией, не подвластной никаким государствам посреди нейтральных вод океана. Чувствуете дежа-вю? Также, как и в Восторге, что-то пошло не так, и утопия превратилась в кошмар на яву. Главную героиню на судно приводят поиски собственной пропавшей сестры.
рекламаТакже можно бесплатно забрать Sherlock Holmes: Crimes and Punishments (https://www.epicgames.com/store/ru/product/sherlock-holmes-crimes-and-punishments/home), игру-детектив о Шерлоке Холмсе. В ней игроку предстоит раскрыть шесть преступлений, от банальных краж и убийств, до более мистических и загадочных явлений. Разработчики обещают нелинейность и большую свободу в способах выполнения заданий, присутствует даже наличие морального выбора – поступать по справедливости или формально следовать закону.
Но это еще не всё! Как только закончатся данные раздачи, а закончатся они 16 апреля в 18:00 по Москве, начнутся две новые.
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C 16 по 23 апреля бесплатно будут раздавать не нуждающийся в особом представлении Just Cause 4 (https://www.epicgames.com/store/ru/product/just-cause-4/standard-edition), и гоночную аркаду с видом сверху Wheels of Aurelia (https://www.epicgames.com/store/ru/product/wheels-of-aurelia/home), которую отличает интересная стилизация под средиземноморские побережья Италии 1970-х годов с аутентичными видами (насколько это позволяет весьма минималистичная 3D графика) и колоритными персонажами, нарисованными в духе комиксов тех лет.
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