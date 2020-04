Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня началась новая очень щедрая раздача игр в магазине EPIC Games Store! Игр немного, но это - весьма серьезные проекты, а не трехкопеечные поделки, сделанные игроделами-любителями на досуге. До 18:00 16 апреля в сервисе цифровой дистрибуции можно будет абсолютно бесплатно добавить в свою игровую библиотеку два проекта.

Это хоррор от первого лица Close to the Sun ( https://www.epicgames.com/store/ru/product/close-to-the-sun/home ), который стилистически и по графике многие рецензенты сравнивали с первыми двумя частями Bioshock. Действие происходит в 1897 году на гигантском корабле «Гелиос», который был построен Николой Тесла и стал прибежищем для ученых и прочих творческих личностей, оставаясь территорией, не подвластной никаким государствам посреди нейтральных вод океана. Чувствуете дежа-вю? Также, как и в Восторге, что-то пошло не так, и утопия превратилась в кошмар на яву. Главную героиню на судно приводят поиски собственной пропавшей сестры.

Также можно бесплатно забрать Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ( https://www.epicgames.com/store/ru/product/sherlock-holmes-crimes-and-punishments/home ), игру-детектив о Шерлоке Холмсе. В ней игроку предстоит раскрыть шесть преступлений, от банальных краж и убийств, до более мистических и загадочных явлений. Разработчики обещают нелинейность и большую свободу в способах выполнения заданий, присутствует даже наличие морального выбора – поступать по справедливости или формально следовать закону.

Но это еще не всё! Как только закончатся данные раздачи, а закончатся они 16 апреля в 18:00 по Москве, начнутся две новые.

C 16 по 23 апреля бесплатно будут раздавать не нуждающийся в особом представлении Just Cause 4 ( https://www.epicgames.com/store/ru/product/just-cause-4/standard-edition ), и гоночную аркаду с видом сверху Wheels of Aurelia ( https://www.epicgames.com/store/ru/product/wheels-of-aurelia/home ), которую отличает интересная стилизация под средиземноморские побережья Италии 1970-х годов с аутентичными видами (насколько это позволяет весьма минималистичная 3D графика) и колоритными персонажами, нарисованными в духе комиксов тех лет.

