Смартфон Nothing Phone (2), долгожданный преемник Nothing Phone (1), готовится к скорому запуску. В сеть уже попали некоторые его характеристики, такие как экран AMOLED с частотой 120 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и батарея емкостью 5000 мАч. Теперь стало известно ещё немного о Nothing Phone (2) благодаря Geekbench.
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Строго говоря, чипсет Nothing Phone (2) не является секретом. Qualcomm непреднамеренно подтвердила, что новинка получит процессор Snapdragon 8. Geekbench, по сути, подтверждает это. Смартфон набрал 1253 и 3833 балла в одноядерных и многоядерных тестах. Это, в сочетании с названием платы (Walt) и 12 ГБ памяти, подтверждает чипсет Snapdragon 8+ Gen 1.
Важно отметить, что чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 в Nothing Phone (2) работает с более низкими, чем обычно, тактовыми частотами, а его ядро Cortex-X3 имеет частоту 3 ГГц (против 3,2 ГГц). Остальные кластеры Cortex-A710 и Cortex-A510 остались нетронутыми. Поэтому было бы правильно предположить, что рассматриваемой версией является Snapdragon 8 Gen 1.
Однако маловероятно, что в Nothing Phone (2) будет использоваться процессор Snapdragon 8 Gen 1 производства Samsung, а не его более совершенный преемник. Вероятно, это вариант Snapdragon 8+ Gen 1 с более низкими характеристиками, что не так плохо, поскольку позволяет Nothing сэкономить и снизить энергопотребление, увеличив таким образом автономность смартфона.