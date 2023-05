Geekbench подтверждает наличие в смартфоне чипсета Snapdragon 8+ Gen 1

Смартфон Nothing Phone (2), долгожданный преемник Nothing Phone (1), готовится к скорому запуску. В сеть уже попали некоторые его характеристики, такие как экран AMOLED с частотой 120 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и батарея емкостью 5000 мАч. Теперь стало известно ещё немного о Nothing Phone (2) благодаря Geekbench.

реклама

Строго говоря, чипсет Nothing Phone (2) не является секретом. Qualcomm непреднамеренно подтвердила, что новинка получит процессор Snapdragon 8. Geekbench, по сути, подтверждает это. Смартфон набрал 1253 и 3833 балла в одноядерных и многоядерных тестах. Это, в сочетании с названием платы (Walt) и 12 ГБ памяти, подтверждает чипсет Snapdragon 8+ Gen 1.

Важно отметить, что чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 в Nothing Phone (2) работает с более низкими, чем обычно, тактовыми частотами, а его ядро Cortex-X3 имеет частоту 3 ГГц (против 3,2 ГГц). Остальные кластеры Cortex-A710 и Cortex-A510 остались нетронутыми. Поэтому было бы правильно предположить, что рассматриваемой версией является Snapdragon 8 Gen 1.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Однако маловероятно, что в Nothing Phone (2) будет использоваться процессор Snapdragon 8 Gen 1 производства Samsung, а не его более совершенный преемник. Вероятно, это вариант Snapdragon 8+ Gen 1 с более низкими характеристиками, что не так плохо, поскольку позволяет Nothing сэкономить и снизить энергопотребление, увеличив таким образом автономность смартфона.