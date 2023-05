Список подтверждает наличие 8 ГБ памяти на обеих моделях и означает их выход уже в ближайшее время

К настоящему времени совершенно очевидно, что AMD и NVIDIA готовятся к скорому выпуску более доступных графических процессоров следующего поколения. В конце прошлого месяца сообщалось, что RX 7600, как ожидается, поступит в продажу 25 мая, а обзоры карты будут доступны днем ранее. Ресурс VideoCardz несколько дней назад также сообщил, что RTX 4060 Ti поступит в продажу в конце этого месяца. Теперь, благодаря списку EEC (Евразийской экономической комиссии), обнаруженному @harukaze5719, появилось подтверждение того, что и RX 7600 и RTX 4060 Ti действительно скоро выходят.

Множество карт, представленных на веб-сайте EEC, принадлежат компании Gigabyte. Интересно, что у производителя есть только две платы линейки RX 7600: Gigabyte Radeon RX 7600 8GB Gaming/Gaming OC, в то время как моделей RTX 4060 Ti, насчитывается целых девять штук: Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti AERO/OC, AORUS Extreme, Gaming/OC, WindForce/OC и Eagle/ОС.

Хотя список EEC не содержит более подробной информации, он подтверждает, что и RX 7600, и RTX 4060 Ti, которые, как утверждается, используют графические процессоры Navi 33 и AD106 соответственно, имеют по 8 ГБ видеопамяти. Наличие 8 Гб памяти может несколько разочаровать. Современные компьютерные игры используют все больше памяти, и 8 ГБ скоро может стать недостаточно даже для игр с разрешением 1080p, о чем свидетельствует выход The Last of Us на ПК.