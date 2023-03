Такой уровень мощности можно достичь установками BIOS и ручным разгоном

Компания уже запустила серию RTX 4090 и RTX 4070 Ti HOF (Hall of Fame), но выпуск RTX 4080 по какой-то причине до сих пор откладывался. Сегодня GALAX представила не одну, а целых три модели, основанные на едином дизайне с графическим процессором AD103.

Серия HOF представляет собой высший уровень графических процессоров GALAX. Фактически, серия HOF в настоящее время является единственной для энтузиастов, которая действительно была разработана для экстремального разгона. Это основная причина, по которой эти карты обычно поставляются оверклокерам еще до того, как они появляются на рынке.

Итак, сегодня GALAX выпустила три модели:

GALAX GeForce RTX 4080 HOF OC LAB Plus-X с панелью HOF III: ускорение 2640 МГц;

GALAX GeForce RTX 4080 HOF OC LAB Plus: ускорение до 2640 МГц;

GALAX GeForce RTX 4080 HOF OC LAB: ускорение до 2595 МГц.

Как видно, модели PLUS предлагают самый высокий заводской разгон, в то время как обычная модель поставляется с более низкими тактовыми частотами. Разница между Plus X и Plus заключается в комплекте GALAX HOF Panel III - внешним дисплеем, который может отображать системную информацию или пользовательскую графику.

С тактовой частотой 2640 МГц видеокарты являются одними из самых быстрых моделей RTX 4080 на рынке, но не самой быстрой. На данный момент самые высокие частоты для графического процессора RTX 4080 можно найти на картах ROG STRIX OC от ASUS. Она имеет частоту 2655 МГц, включаемую через прилагаемое программное обеспечение OC.

GALAX подтверждает, что её RTX 4080 HOF будет иметь две настройки BIOS: режим Silent или Performance. В бесшумном режиме тактовая частота будет поддерживаться на уровне эталонных характеристик 2505 МГц, а TDP — 320 Вт. В режиме производительности мощность увеличится до 400 Вт, которую можно дополнительно увеличить до 470 Вт с помощью ручного разгона.

Компания не сообщила цену или дату выпуска, но все три модели теперь указаны на официальном сайте. Стоит иметь в виду, что серии HOF, как правило, выпускаются небольшим объемом, поэтому их относительно сложно купить, особенно при запуске. Стоимость также будет соответствовать её возможностям.