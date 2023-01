Этого события пришлось ждать около трех месяцев

CD Projekt и NVIDIA потребовалось почти 3 месяца, чтобы реализовать поддержку технологии DLSS3 в Cyberpunk 2077. Игра только что получила патч, который, наконец, включает данную технологию.

На поддерживаемых платформах был выпущен патч объемом 6 ГБ, и теперь геймеры могут включить DLSS3, если они используют графические карты Nvidia RTX 4090, RTX 4080 или RTX 4070 Ti. DLSS3 использует технологию генерации кадров, которая поддерживается только новейшей архитектурой NVIDIA Ada Lovelace.

Большинство обозревателей RTX 4090 использовали предварительную версию, чтобы продемонстрировать преимущества DLSS3 в такой требовательной игре. Однако, наверное, никто не ожидал, что на внедрение технологии в игру уйдёт такое количество времени.

Недавно компания NVIDIA объявила о грядущем внедрении поддержки технологии DLSS3 для 6 новых игр, которые будут обновлены в течение следующих нескольких недель. В этот список попали Dying Light 2 Stay Human, HITMAN 3, Deliver Us Mars, Dakar Desert Rally, Marvel’s Midnight Suns и PERISH. Кроме того, NVIDIA подтверждает, что технология апскейлинга DLSS3 также будет добавлен в такие игры, как Atomic Heart, ILL SPACE, Throne and Liberty, Tower of Fantasy, Warhaven и Witchfire, The Day Before.

Всего у NVIDIA подтверждено 50 игр и приложений, поддерживающих технологию DLSS3 и более 250 игр с поддержкой предыдущей технологии DLSS2. Однако включение DLSS3 определенно происходит значительно медленнее, чем многие ожидали, и Cyberpunk 2077 является отличным примером того, насколько это сложно.

Стоит иметь в виду, что команда разработчиков программного обеспечения NVIDIA подтверждает, что игра может не запуститься после обновления. Это может быть результатом установленных игроками модов, поэтому их обязательно нужно отключить перед обновлением.