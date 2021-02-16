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Android 12 получит обновленный дизайн Material NEXT

Грядущее обновление системы Android 12 принесет обновление дизайна в систему под рабочим названием Material NEXT
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 Как известно, в ближайшие несколько месяцев должен состояться анонс новой версии Android 12. Согласно последним сообщениям, в новой версии прошивки будет произведено капитальное обновление с точки зрения дизайна. Еще на прошлой неделе ресурс XDA-Developers опубликовал несколько изображений, на которых показаны основные изменения пользовательского интерфейса в следующей ОС Android.

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 Утечка изображений произошла из документа, которым Google поделилась со своими OEM-партнерами, и, скорее всего, это были макеты, предназначенные для демонстрации расширенных возможностей Android 12 по созданию тем. На нескольких изображениях, полученных XDA, можно увидеть новый интерфейс панели уведомлений, домашний экран, настройки конфиденциальности, приложение Google Camera и что-то похожее на новый тип системных виджетов. Они ясно показывают направление, в котором Google движется в развитии системы Android.

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 Согласно новому отчету Google, новый дизайн Material NEXT станет следующим большим изменением в направлении развития пользовательского интерфейса. Интересно, что были разработаны руководящие принципы, побуждающие компании использовать собственные наработки в дополнение к материальному дизайну. Поисковый гигант просит компании только уважать принципы Android и вводить новшества в соответствии с их рекомендациями.

 Также, Google готовится несколько пересмотреть организацию функций Always On Display и Lock Screen в Android 12. Компания сместит значки уведомлений для Always On Display, чтобы они больше не располагались по центру в новом макете. Вид часов и интеллектуальное пространство будут выровнены по верхнему краю дисплея. Также могут появиться новые переходы AOD / Lock Screen, но не известно, как они будут выглядеть. Эти переходы могут быть недоступны для сборок Android 12 Developer Preview.

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 Компания изменит пользовательский интерфейс блокировки шаблона, используемого для экрана блокировки, а также включит дополнительные параметры экрана блокировки в Android 12.

 В отчете также говорится, что Google тестирует изменение панели быстрых настроек. В Android 12 поисковый гигант готовится сместить ярлыки QS Tile в сторону. Ожидается, что это изменение вызовет некоторую негативную реакцию со стороны пользователей. Создание прототипа этой функции началось в конце декабря, но работа была завершена в начале этого месяца.

 Еще одним дополнением станет заставка по умолчанию. Она может быть светлой или темной в зависимости от текущей настройки темы. Чтобы улучшить возможности создания тем на уровне системы, функция Android Runtime Resource Overlay (RRO) подвергается серьезному обновлению. До сих пор RRO представляли собой APK файлы, которые необходимо было установить на устройстве, прежде чем их можно было активировать. Теперь Android 12 сможет обходиться без файлов APK.

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