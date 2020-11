Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Microsoft подтвердила еще одну ошибку, которая влияет на обновления Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) и недавно выпущенное обновление October 2020 Update (версия 20H2). Проблема вызывает синий экран смерти (BSOD), когда пользователь пытается подключить твердотельный накопитель Thunderbolt NVMe.

«Intel и Microsoft обнаружили проблемы несовместимости, когда Windows 10 версии 2004 или Windows 10 версии 20H2 используют твердотельный диск (SSD) Thunderbolt NVMe», - сообщил представитель Microsoft.

На затронутых устройствах при подключении твердотельного накопителя Thunderbolt NVMe пользователь может получить сообщение об ошибке "DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION (e6) An illegal DMA operation was attempted by a driver being verified" с синим экраном. Затронутые устройства Windows 10 должны иметь как минимум один порт Thunderbolt.

В Microsoft добавили, что они применили ограничение совместимости на устройствах Windows 10 с уязвимыми драйверами или прошивкой из двух предлагаемых в этом году обновлений функций Windows 10, версии 2004 и версии 20H2. Компания также не рекомендовала вручную обновлять затронутые устройства до этих версий операционной системы.

Как сообщалось ранее, процесс развертывания обновлений функций Windows 10 в этом году, похоже, идет медленнее, чем обычно, поскольку многие устройства все еще ждут обновления до версии 2004, спустя пол года после ее публичного выпуска. Компания также ограничила выпуск своей последней версии Windows 10 20H2, и лишь некоторые получают уведомление об обновлении через Центр обновления Windows. Вот почему все больше пользователей теперь предпочитают загружать файлы ISO и выполнять обновление вручную. Однако настоятельно рекомендуется проверить список известных ошибок Windows 10 перед тем, как делать обновление, чтобы убедиться, что устройство не столкнется с какими-либо проблемами после апдейта.