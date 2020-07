Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В 2017 году компания Google анонсировал модифицированную версию Android для бюджетных устройств. Android Go Edition была создана специально для устройств с 1 Гб оперативной памяти или менее. В связи с этим Google выпустил облегченные версии Go Edition многих своих популярных сервисов. Однако, Android Go никогда не была обязательным требованием для бюджетных устройств, но похоже, что это скоро изменится.

Согласно опубликованному Руководству по настройке устройств для Android 11 Go (от 24 апреля 2020 года), Google планирует сделать Android Go Edition обязательным требованием для новых устройств с оперативной памятью объемом 2 Гб или менее.

Это означает, что начиная с конца этого года, в четвертом квартале 2020 года, любое новое устройство с ОС Android 10, которое имеет 2 ГБ ОЗУ или меньше, должно использовать Android Go Edition. Кроме того, любое устройство с Android 11, имеющее 2 ГБ ОЗУ или менее, также должно использовать Android Go. По сути, еще есть время для устройств Android 10 с низким объемом оперативной памяти, чтобы выполнить требования, но новые устройства Android 11 с низким объемом оперативной памяти не имеют такой возможности.

Грядущие требования должны существенно изменить восприятие бюджетных устройств на Android. Отказ от поддержки Android 11 GMS (Google Mobile Services) для устройств со сверхнизким уровнем 512 МБ означает, что мы не увидим ни одного из них в будущем. А Android Go, установленный на устройствах с 1 Гб и 2 Гб ОЗУ, повысит общую производительность смартфонов.