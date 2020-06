Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вслед за расширением семейств Moto G и E компания Motorola анонсировала доступный по цене смартфон One Fusion+, второй по счету смартфон компании, оснащенный всплывающей селфи-камерой. Как и его предшественник, One Hyper, новая модель в линейке Motorola One оснащена большим 6,5-дюймовым IPS дисплеем с разрешением FullHD+ (2340 x 1080).

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Всплывающей селфи-камера получила разрешение всего 16 мегапикселей по сравнению с 32-мегапиксельной камерой предыдущей модели. На задней панели, однако, количество камер увеличилось в два раза и составило 4 датчика, основным из которых является 64-мегапиксельный сенсор, а остальные представлены 8-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком, 5-мегапиксельным макрообъективом и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

реклама

Смартфон One Fusion+ работает на однокристальной платформе Snapdragon 730 и комплектуется оперативной памятью объемом от 2 Гб до 6 Гб. Объем внутренней памяти составляет 128 Гб и расширяется благодаря картам памяти microSD. Емкость аккумуляторной батареи увеличилась на 1000 мАч, по сравнению с предшественником, и составляет 5000 мАч, но мощность быстрой зарядки снизилась до 15 Вт. остальные характеристики включают модуль Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 3,5-мм аудиоразъем и разъем Type-C стандарта USB 2.0. Однако, странным выглядит отсутствие модуля NFC.

реклама

Смартфон Motorola One Fusion+ появится в Европе в конце этого месяца по цене 299 евро (337 долларов) с предустановленной ОС Android 10 из коробки и будет доступен в цветах Twilight Blue и Moonlight White.