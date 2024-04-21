Новый смартфон Motorola Moto X50 Ultra с функцией ИИ выйдет в следующем месяце в Китае.

Motorola готовится выпустить в Китае свой новый флагманский смартфон Moto X50 Ultra, ориентированный на возможности искусственного интеллекта. Это будет первая модель компании в ее нынешнем портфеле продуктов, в которой сделан акцент именно на Smart функциях.



В условиях жесткой конкуренции на рынке высокотехнологичных гаджетов, производители стремятся интегрировать в свои устройства самые современные решения в области ИИ. Motorola не отстает от этого тренда и готовит ответ своим основным соперникам в виде X50 Ultra. Хотя точная дата презентации пока неизвестна, компания уже подтвердила, что смартфон поступит в продажу в Китае в следующем месяце.



X50 Ultra будет во многом похож на недавно анонсированную модель Edge 50 Ultra, ориентированную в первую очередь на европейский и американский рынки. Различия будут заключаться главным образом в "начинке" и программном обеспечении.



Как ожидается, в X50 Ultra разработчики Motorola сосредоточатся на интеграции улучшенных AI-функций, ориентированных на китайских пользователей. В частности, в смартфон может быть встроен популярный в Китае личный помощник Lenovo Xiaotian, работающий на базе нейросетей. Помимо этого, Motorola, вероятно, адаптирует и другие программные решения с элементами искусственного интеллекта специально для китайского рынка.



Что касается технических характеристик, скорее всего, они будут схожи с Edge 50 Ultra. Эта модель отличается премиальным дизайном и использованием новейшего чипсета Snapdragon 8+ Gen 1. В частности, Edge 50 Ultra оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10+ и проверкой цветопередачи Pantone. Смартфон получил до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, что обеспечивает высочайшую производительность для любых задач, включая обработку данных с помощью ИИ. Также флагман имеет мощную тройную камеру: основной модуль на 50 Мп, перископический телеобъектив на 64 Мп и сверхширокоугольный датчик на 50 Мп.



Таким образом, по характеристикам Moto X50 Ultra вряд ли сильно уступит Edge 50 Ultra. Основные усилия разработчики направили на программные решения в области искусственного интеллекта, что и делает эту модель уникальной для китайского рынка.