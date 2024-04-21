Хотя дизайн этого телефона практически идентичен Moto Edge 50 Ultra, доступному на других рынках, ожидается, что эта модель будет иметь некоторые ключевые отличия

Телефон Motorola с номером модели XT2401-2 недавно получил одобрение внутренней радиосвязи в Китае. Все признаки указывают на то, что это будущий Moto X50 Ultra, который появится на рынке в мае. Смартфон станет первым у Motorola, ориентированным на функции искусственного интеллекта (ИИ).

реклама

Хотя дизайн этого телефона почти идентичен Moto Edge 50 Ultra, доступному на других рынках, данная модель предположительно будет иметь некоторые ключевые отличия.

Международная версия Moto Edge 50 Ultra оснащена мощным чипсетом Snapdragon 8S Gen 3, водонепроницаемостью IP68 и OLED-дисплеем поддерживающим частоту 144 Гц с центральным вырезом.

По слухам, Moto X50 Ultra будет сосредоточен на улучшениях в конкретных областях, помимо аппаратного обеспечения. Это включает в себя локализованные корректировки возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и оптимизацию системы для приложений и сервисов.