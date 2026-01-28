Такая возможность объясняется желанием разработчиков и издателя снизить риск утечек

В новом сообщении польского издания PPE.pl утверждается, что Take-Two в настоящее время не планирует выпускать коробочную версию Grand Theft Auto VI в день релиза. PPE.pl ссылается на источник под ником "Graczdario", который, как сообщается, занимается продажей физических копий игр в Европе и имеет хорошую репутацию в плане предоставления информации, связанной с играми.

В отчете говорится, что главная причина — предотвращение утечек. Физическое распространение может привести к преждевременному появлению копий в сети, что повышает риск распространения сюжетных спойлеров, скриншотов и геймплейных роликов до релиза. PPE.pl указывает на прошлые случаи утечки важной информации о сюжете до выхода игры.

Портал также отмечает, что сроки выхода неясны. По сообщениям источника, были противоречивые сценарии, от выпуска коробочной версии через несколько недель после цифрового релиза до гораздо более длительного ожидания, которое может продлиться до начала 2027 года. PPE.pl добавляет, что более подробная информация может появиться примерно в середине февраля.

Стоит отметить, что у Rockstar есть основания для осторожности. В сентябре 2022 года в сети широко распространились кадры ранней разработки GTA 6, и Rockstar подтвердила, что утечка произошла в результате сетевого взлома.

Совсем недавно Rockstar и Take-Two также оказались замешаны в отдельном скандале, связанном с увольнениями сотрудников, при этом Rockstar заявила, что увольнения были связаны с утечкой конфиденциальной информации на внешнем форуме.

На данный момент Take-Two и Rockstar публично не объявляли об изменении форматов запуска, поэтому утверждение о коробочном издании следует рассматривать как слух. Текущая дата релиза Grand Theft Auto VI от Rockstar — 19 ноября 2026 года, игра анонсирована для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.