По мнению экспертов, передовые техпроцессы Intel 18A-P и 14A не подходят для чипов iPhone из-за критических проблем с отводом тепла, вызванных новой архитектурой

Несмотря на слухи о потенциальном сотрудничестве, отраслевые инсайдеры на платформе SemiWiki практически не оставляют Intel шансов. Как передает WCCFTech, ключевой проблемой называют выбранную Intel технологию питания чипов (BSPD), которая улучшает производительность, но создает непреодолимые сложности с теплоотводом для компактных мобильных устройств.

Ранее аналитики из GF Securities и DigiTimes предполагали, что Apple может заказать у Intel производство базовых чипов серии M в 2027 году и процессоров для не-Pro моделей iPhone в 2028-м, используя передовой техпроцесс 18A-P. Компании даже подписали соглашение о неразглашении, а Apple уже получила от Intel комплекты для оценки технологии.

Однако эксперты отмечают фундаментальное различие в подходах Intel и TSMC, главного партнера Apple. Проблема не в самой технологии BSPD, а в отсутствии выбора. Intel сделала ставку на BSPD для всех своих передовых узлов 18A и 14A, не предлагая альтернативы. TSMC же, как сервисный производитель, дает таким требовательным клиентам, как Apple, выбор: узлы с BSPD для максимальной производительности и узлы без нее, где контроль тепловыделения проще. Для Apple, которая скрупулезно балансирует каждую характеристику iPhone, такая жесткость со стороны Intel неприемлема.

BSPD, по сути, подводит питание к транзисторам с обратной стороны кристалла. Это освобождает больше места для сигнальных соединений на лицевой стороне, повышая производительность и плотность элементов. Но у этого подхода есть серьезный побочный эффект для мобильных устройств. Технология ухудшает вертикальный отвод тепла от кристалла. В результате, чтобы поддерживать безопасную рабочую температуру, чипу с BSPD необходим радиатор, который будет примерно на 20°C холоднее, чем для чипа с традиционной архитектурой.

Обеспечить такой эффективный отвод тепла внутри тонкого корпуса смартфона с пассивным охлаждением практически невозможно. Именно поэтому инсайдеры на SemiWiki делают категоричный вывод: у Intel «нет ни малейшего шанса» в обозримом будущем стать контрактным производителем чипов для iPhone. При этом возможность производства более крупных и лучше охлаждаемых чипов для ноутбуков серии M эксперты полностью не исключают.