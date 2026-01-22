Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Intel готовит к выходу видеокарту Arc Pro B70
Будущий профессиональный ускоритель основан на графическом процессоре BMG-G31

Известный инсайдер о продукции компании Intel под ником Джейкин сегодня подтвердил, что компания скоро выпустит новую видеокарту под названием B70 Pro. Это третья видеокарта серии Battlemage Arc Pro, которая, по словам Джейкина, будет использовать графический процессор BMG-G31, также известный как «Big Battlemage».

Слухи о появлении BMG-G31 на потребительском рынке ходят уже давно, но Intel не предоставляла тестовые образцы партнерам, специализирующимся исключительно на игровых видеокартах. Изменится ли ситуация в будущем, пока не совсем понятно.

BMG-G31 является более мощным графическим процессором, чем G21, с предполагаемыми 5120 ядрами и 256-битной шиной памяти. Это позволит использовать конфигурации памяти объемом 16 ГБ, 32 ГБ или даже 64 ГБ. Поскольку это профессиональный графический процессор, то почти наверняка объем памяти составит 32 ГБ или больше.

Intel никогда не говорила о выпуске BMG-G31. В недавних интервью Том Петерсен из Intel, не дал никаких намёков или подробностей о том, когда может появиться данный графический процессор. Возможно, Intel сначала решила пробовать свои силы на профессиональном рынке, или же производственные затраты могут быть настолько высокими, что компания сосредоточится только на рабочих станциях. Еще один инсайдер под ником Haze, кроме того, утверждает, что компания Intel также представит графический процессор Arc Pro B65.

#intel #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты intel #видеокарты intel arc #bmg-g31 #bmg-g21 #arc pro b65 #arc pro b70
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
4
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
11
Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
2
Galaxy S26 Ultra будет предлагаться в четырех цветах
+
TechPowerUp: Поставки серверов для ИИ вырастут на 28% в 2026 году
1
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
+
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
+
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Танки Leopard 2A8 для Литвы, Нидерландов, Чехии и Хорватии оснастят системами активной защиты Trophy
1
Компания AOC представила серию игровых мониторов B3 QHD IPS 144 Гц стоимостью от $146
+
Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» от мощного солнечного радиационного шторма
1
В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
1
Стендовые испытания второго 542-сильного трактора BELARUS 5425 начнутся в конце января
+
На торговых площадках в Китае стали появляться поддельные видеокарты RTX 4080 с чипами от RTX 3060
+
В Челябинске наладили производство рельсов для высокоскоростных ж/д магистралей
1
Известия: Цены на услуги и логистику выросли до 20% с начала года из-за повышения НДС
+
Ветеран Microsoft объяснил приём с быстрой перезагрузкой в Windows 95 при удерживании клавиши Shift
+
FT: Евросоюз планирует отказаться от китайского оборудования на объектах критической инфраструктуры
3
Южная Корея выводит на боевое дежурство баллистическую ракету Hyunmoo-5
2
Intel завершит поддержку процессоров Core 12-го поколения в следующем году
+

Популярные статьи

Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
7
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
19
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
10
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
37

Сейчас обсуждают

Димасик
08:58
Скрытая реклама пива на фото!)))
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
Redneck_prm_blog
08:55
>>> Что то автор не обсирает немецкие, французские, датские ПК, собранные все на тех же комплектующих. А там разве также лепят шильдики на китайский oem, пытаясь выдавать за локальное производство?
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Обратная Связь
08:49
Что ты тут несёшь? Какая разница какая организация оплатит счёт? Главное деньги оплачены.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
si-cat
08:38
Одна девятисотая от общей мощности ГЭС (ну или посёлок на 500 домов :). Охренительное достижение 🤣
Мощность российских ГЭС в прошлом году выросла на 74 МВт благодаря модернизации
Андрей Трубников
08:35
Да. Прикинь. Оказывается, что есть корпоративное издание. 🤷‍♀️
Некоторые ПК на Windows 11 перестали выключаться после недавнего обновления
Ярослав Миронов
08:29
Спойлер - никак
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Антон Ершов
08:13
Графомания какая-то. Взять свой дистрибутив и "а пусть этот и этот" дистр. и сделать сравнения по параметрам и условиям важных только для себя (под которые пилился свой же Линукс) - ну такое, оооочен...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Сергей Селиванов
07:36
Это не просто версия, это уже реальность. Винду 10 официально закопали под конец 25го, а в 11 от тебя требуют интернета и аккаунт Майкрософт.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Алексей Кузнецов
07:34
Аж на 4 20мвт ветряка...
Мощность российских ГЭС в прошлом году выросла на 74 МВт благодаря модернизации
Сергей Селиванов
07:29
Чимба до сих пор считает отсутствие WINE проблемой? Мне интересно, а когда он догадается, что в стиме системный wine не используется, а качается извне их proton? Да даже не в стиме, большинство лончер...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter