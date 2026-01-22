Будущий профессиональный ускоритель основан на графическом процессоре BMG-G31

Известный инсайдер о продукции компании Intel под ником Джейкин сегодня подтвердил, что компания скоро выпустит новую видеокарту под названием B70 Pro. Это третья видеокарта серии Battlemage Arc Pro, которая, по словам Джейкина, будет использовать графический процессор BMG-G31, также известный как «Big Battlemage».

Слухи о появлении BMG-G31 на потребительском рынке ходят уже давно, но Intel не предоставляла тестовые образцы партнерам, специализирующимся исключительно на игровых видеокартах. Изменится ли ситуация в будущем, пока не совсем понятно.

BMG-G31 является более мощным графическим процессором, чем G21, с предполагаемыми 5120 ядрами и 256-битной шиной памяти. Это позволит использовать конфигурации памяти объемом 16 ГБ, 32 ГБ или даже 64 ГБ. Поскольку это профессиональный графический процессор, то почти наверняка объем памяти составит 32 ГБ или больше.

Intel никогда не говорила о выпуске BMG-G31. В недавних интервью Том Петерсен из Intel, не дал никаких намёков или подробностей о том, когда может появиться данный графический процессор. Возможно, Intel сначала решила пробовать свои силы на профессиональном рынке, или же производственные затраты могут быть настолько высокими, что компания сосредоточится только на рабочих станциях. Еще один инсайдер под ником Haze, кроме того, утверждает, что компания Intel также представит графический процессор Arc Pro B65.