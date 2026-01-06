По данным французского ритейлера, процессоры AMD Ryzen 7 9850X3D поступят в продажу в конце текущего месяца

Сотрудники портала Videocardz.com получили информацию от одного из читателей о том, что AMD снимет эмбарго на продажи своего еще не анонсированного процессора в конце этого месяца. Французский ритейлер предполагает, что он появится 29 января. LDLC разместил информацию о, по всей видимости, грядущем процессоре AMD Ryzen 7 9850X3D, включая его полные технические характеристики. На странице также указано поле с дата выхода 29/01/2026 в 15:00, это означает, что он должен быть доступен для покупки 29 января 2026 года в 15:00 по парижскому времени.

Согласно описанию характеристик, Ryzen 7 9850X3D представляет собой 8-ядерный/16-поточный процессор на архитектуре Zen 5 для платформы AM5 с базовой тактовой частотой 4,7 ГГц и возможностью разгона до 5,6 ГГц. LDLC также упоминает наличие 96 МБ кэша L3, 8 МБ кэша L2, 512 КБ кэша L1, TDP 120 Вт, 4-нм техпроцесс и название ядра Granite Ridge. Артикул имеет вид 100-1000001973WOF, и на странице указано, что чип готов к работе с ИИ.

Цена новинки пока не раскрывается, но ожидается, что она будет такой же, как у Ryzen 7 9800X3D на момент его запуска. Кроме того, стоит добавить, что тот же ритейлер пока не упомянул чип Ryzen 9 9950X3D2, включающий два 3D-VCache.