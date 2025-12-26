Xiaomi 17 Ultra с 200-мегапиксельной камерой получил специальную версию Leica с кольцом управления зумом

Новый флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra официально представлен в Китае. Наряду с обычной версией телефона на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, компания представила специальную версию Leica Edition, доступную в двух цветовых вариантах: белом и черном. Оба варианта Xiaomi 17 Leica Edition отличаются более привлекательным внешним видом по сравнению с обычной версией. Они имеют двухцветный дизайн и заметный логотип Leica, что делает телефон очень похожим на традиционную фотокамеру.

Специальный вариант не только предлагает другой внешний вид, но и функциональное дополнение. Кольцо вокруг задней камеры Leica не просто элемент дизайна, а позволяет изменять увеличение. Однако, похоже, это будет не единственный способ использования кольца, и оно также позволит управлять фокусировкой и экспозицией.

Помимо всего прочего, пользователи могут расширить возможности фотосъемки с помощью специального комплекта, который компания предлагает как для Xiaomi 17 Ultra Leica, так и для обычной версии. Этот комплект включает в себя адаптер для фильтра 67 мм, кнопку спуска затвора и рукоятку для камеры. Он также оснащен встроенным аккумулятором емкостью 2000 мАч для увеличения времени работы во время фотосъемки.

Остальные основные характеристики нового телефона на базе Snapragon 8 Elite Gen 5 остались прежними, включая 200-мегапиксельный перископический телеобъектив в паре с 1-дюймовым основным сенсором и сверхширокоугольным объективом. Xiaomi 17 Ultra Leica Edition доступен в Китае в двух конфигурациях. Базовая с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти стоит 7999 юаней или около 1138 долларов США. Конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти оценивается в 8999 юаней, что составляет около 1280 долларов США.