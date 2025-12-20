Сайт Конференция
goldas
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
В сети появилась утечка с информацией о процессорах Intel Core Ultra 400K “Nova Lake-S” с большим кэшем (bLLC) и выпуске их в четырех конфигурациях ядер

В новой утечке о Nova Lake утверждается, что Intel готовит "bLLC" (большой кэш последнего уровня) для своей следующей линейки настольных процессоров, в которой топовые разблокированные модели будут иметь до 52 ядер и до 288 МБ дополнительной кэш-памяти. 

bLLC описывается в качестве дополнительного уровня кэширования, и в текущих отчетах говорится, что он ограничен разблокированными моделями "K". В той же утечке также упоминается трехуровневая компоновка ядер, с P-ядрами, E-ядрами и 4 ядрами LPE (ядрами с низким энергопотреблением).

Предполагаемые процессоры Core Ultra 400K с bLLC:

• Core Ultra 9 (dual compute tile): 52 ядра (16+32+4 LPE), общий объем памяти до 288 МБ

• Core Ultra 9 (dual compute tile): 42 ядра (14+24+4 LPE), общий объем памяти до 288 МБ 

• Core Ultra 7 (single compute tile): 28 ядер (8+16+4 LPE), общий объем памяти до 144 МБ 

• Core Ultra 7 (single compute tile): 24 ядра (8+12+4 LPE), общий объем памяти до 144 МБ

Что касается платформы то, согласно более ранним слухам, линейка Nova Lake-S выйдет с сокетом LGA 1954 и чипсетами серии 900. Также в одном из заявлений говорится, что Intel может использовать производственные мощности Samsung для выпуска PCH. Intel уже сообщила о Nova Lake как о продукте для настольных компьютеров, который появится в конце 2026 года, в своей дорожной карте, но компания пока не подтвердила ни одну из конфигураций ядер и объема кэш-памяти.

#intel #процессоры #процессоры intel #nova lake #intel core #intel core ultra #процессоры нового поколения #nova lake-s #intel core ultra 400
Источник: videocardz.com
