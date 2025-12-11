Пользователь из Китая нашел на рынке прототип ASUS RTX 3080 ROG STRIX с объемом памяти 20 ГБ и протестировал её

Цены на видеокарты по-прежнему высоки и некоторые пользователи рассматривают более старые высокопроизводительные карты в качестве бюджетных вариантов для локальной работы с ИИ. Китайский пользователь под ником Seninno решил найти видеокарту с большим объемом памяти, чем может предложить стандартная RTX 3080 10 ГБ, и обнаружил на вторичном рынке несколько моделей RTX 3080 с 20 ГБ памяти. В его регионе эти карты стоят около 430 долларов США, что близко к ценам на RTX 5060 Ti 16 ГБ, но обещают большую производительность и дополнительный объем видеопамяти для задач ИИ.

Среди найденных карт он обнаружил модель ASUS STRIX RTX 3080 20 ГБ. Интересно то, что ASUS никогда не выпускала 20-гигабайтную версию в розницу, однако на карте есть этикетка с надписью «STRIX-RTX3080-20G», а также три выхода DisplayPort и два порта HDMI. После снятия кожуха обнаружилось два отсутствующих винта и следы, указывающие на то, что карта уже вскрывалась. Расположение компонентов на печатной плате и памяти не выглядит как простая перепайка. Seninno склоняется к тому, что это инженерный образец или OEM-продукт, который так и не поступил в массовое производство.

В протестированных задачах с использованием ИИ производительность была хорошей, а дополнительный запас памяти по сравнению с 10 ГБ в RTX 3080 помог поддерживать стабильную работу без агрессивного разгона. Игровые тесты показали, что современные игры также могут использовать дополнительную память. В Indiana Jones при максимальных настройках использование VRAM выросло примерно до 16-17 ГБ, когда в фоновом режиме были открыты несколько вкладок браузера, хотя частота кадров при таких настройках не была играбельной.

Недостатком карты является её состояние. Карта демонстрирует явные признаки интенсивного использования, с изношенными компонентами, переделанными участками на печатной плате и свежей термопастой. Да, она работает, но рецензент не уверен в её надежности в долгосрочной перспективе и планирует вернуть её продавцу. Таким образом подтверждается, что ASUS также подготовила к выпуску модели RTX 3080 с 20 ГБ памяти, доказывая, что NVIDIA прекратила выпуск этой модели незадолго до старта продаж.