Предполагается, что китайский производитель представит сначала профессиональные графические ускорители

Генеральный директор компании Чжан Цзяньчжун расскажет о долгосрочной стратегии развития графических процессоров и представит дорожную карту продуктов на первой конференции разработчиков MUSA (MDC 2025) 19–20 декабря.

Главным же событием конференции должен стать дебют новой графической архитектуры. На данный момент компания пока не называет конкретные модели новых видеокарт.

Moore Threads уже продаёт несколько настольных графических карт, в первую очередь MTT S80, выпущенную ещё в 2022 году и ставшую первой в Китае розничной игровой видеокартой, а также первой потребительской видеокартой на интерфейсе PCIe 5.0 x16 с 16 ГБ памяти GDDR6 и 4096 ядрами MUSA. Ниже располагаются более дешёвые MTT S70 и MTT S30 начального уровня, в то время как для профессиональных пользователей предназначены такие модели, как MTT S3000, S4000 и S90.

Основными проблемами китайских видеокарт были драйверы и энергоэффективность. Ранние драйверы имели ограниченную поддержку API, у них отсутствовали некоторые функции и был малый список совместимых игр. Потребление энергии также вызывало беспокойство. Сообщалось о потреблении более 100 Вт в режиме простоя и более 200 Вт под нагрузкой.

С тех пор Moore Threads выпустила серию крупных обновлений драйверов, добавивших более широкую поддержку API DirectX, расширили список игр и обеспечили значительный прирост производительности в некоторых играх, включая улучшения в бенчмарках и играх AAA-класса, измеряемые двузначными или трёхзначными процентами. Эти обновления в некоторых случаях приблизили модель MTT S80 к массовым видеокартам NVIDIA, но уступая им во многих современных играх.

Программа MDC 2025 сосредоточена на ИИ-вычислениях, научных задачах, интеллектуальных терминалах, без явного упоминания новых игровых продуктов. Это говорит о том, что новая архитектура может сначала появиться в ускорителях для рабочих станций и центров обработки данных.

Тем не менее можно надеяться, что Moore Threads сможет создать конкурентоспособный современный графический процессор с поддержкой всех основных графических API. Он не обязательно должен быть самым быстрым или самым эффективным, а просто иметь адекватную цену для своих возможностей.