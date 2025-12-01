Такой рост производительности произошёл благодаря выходу обновлений для тестового ПО

Портал Phoronix вновь протестировал процессор Intel Core Ultra 9 285K Arrow Lake для настольных ПК на платформе Linux спустя год после его запуска. Более 240 тестов показали, что производительность чипа выросла примерно на 9% по сравнению с октябрем 2024 года, а среднее энергопотребление процессора снизилось со 136 Вт до 116 Вт, что составляет примерно 85% от первоначального уровня.

В ходе повторного тестирования конфигурация оборудования осталась прежней. В Phoronix использовали ту же материнскую плату ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO, 2 модуля памяти DDR5-6400 по 16 ГБ и видеокарту Radeon RX 7900 GRE. Изменения коснулись только программного обеспечения. В первоначальном тестировании использовалась Ubuntu 24.04 LTS с ядром Linux 6.10, GCC 13.2 и Mesa 24.2, а в новом — Ubuntu 25.10, Linux 6.18 Git, GCC 15.2 и Mesa 25.2.

Самый большой прирост производительности наблюдается в веб-нагрузках. Бенчмарки Firefox, такие как Speedometer, Octane и Jetstream, масштабируются на новом тесте благодаря обновлениям браузера и работе ядра с планировщиком P и E в Arrow Lake. Энергопотребление во время этих браузерных тестов также ниже, чем при запуске.

Улучшения распространяются на компиляцию кода, создание контента, высокопроизводительные вычислительные нагрузки, кодирование медиаконтента и речевые тесты искусственного интеллекта, такие как Whisper.cpp, при этом большинство результатов в диаграммах свидетельствуют в пользу конфигурации за ноябрь 2025 года. Среднее геометрическое значение всех бенчмарков выросло на 9%, при этом средняя мощность процессора снизилась примерно на 20 Вт, а пиковая мощность осталась в том же диапазоне 250 Вт. По данным Phoronix, это связано с усилиями Intel по улучшению поведения гибридных ядер и такими инструментами, как Thermald, которые постепенно повышают эффективность чипов Arrow Lake.