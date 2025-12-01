Сайт Конференция
goldas
Intel может вернуться в устройства Mac и iPad к 2027 году
Apple и Intel приближаются к заключению соглашения о литейном производстве, которое может вернуть Intel в производство Mac и iPad к 2027 году, но на этот раз в качестве контрактного производителя собственных SoC серии M от Apple, а не поставщика процессоров

По словам аналитика Минг-Чи Куо, Apple уже подписала соглашение о неразглашении с Intel, чтобы получить доступ к раннему комплекту для разработки техпроцесса 18AP, в частности, к версии 0.9.1 GA, которая позволяет команде разработчиков Apple моделировать и создавать прототипы на основе будущего узла Intel.

Этот комплект является неполным представлением окончательного производственного стека, но его достаточно для архитектурного анализа и начального физического проектирования чипсета серии M начального уровня.

Следующим важным этапом станет выпуск Intel 18AP PDK 1.0/1.1, который, по словам Куо, Apple ожидает в первом квартале 2026 года. Если график сохранится и PDK будет готов к производству, Apple планирует разработать и запустить в производство свой следующий чип начального уровня, используемый в MacBook Air и iPad Pro, на техпроцессе Intel 18AP. Массовые поставки должны начаться во втором или третьем квартале 2027 года. Intel 18A от — это первый 2-нм техпроцесс компании, построенный на базе RibbonFET второго поколения с круговым расположением затворов и обратной системой питания PowerVia, а 18AP является одним из его вариантов. 

Руководство Intel недавно заявило, что выход годных чипов на базе техпроцесса 18A растет примерно на 7% в месяц по мере перехода клиентских процессоров Panther Lake к массовому производству. С учетом размера кристалла выход даже превосходит показатели предыдущих крупносерийных техпроцессов. Для Intel получение Apple в качестве флагманского заказчика на 18AP станет убедительным доказательством того, что литейное производство набирает обороты после многих лет задержек и стратегических ошибок.

Компания сообщила инвесторам, что планирует выйти на безубыточность своего литейного бизнеса к 2027 году, и внешние заказы на высокопроизводительные, передовые чипсеты от ведущих разработчиков играют ключевую роль в этом плане.

Несмотря на растущую согласованность, сроки пока не известны. Apple переведёт свои чипы серии M на платформу 18AP только в том случае, если финальный комплект PDK 1.0/1.1 будет соответствовать заявленным показателям производительности, энергопотребления, плотности и проектных норм. Решение также зависит от того, сохранит ли Intel текущие темпы повышения выхода годных чипов по мере масштабирования платформы 18A для линейки Panther Lake.

#intel #apple #процессоры #ipad #imac #intel 18a #процессоры apple #intel 18ap
Источник: techspot.com
