Valve наконец-то добавила возможность в Steam Deck загружать данные без отображения для защиты OLED-экрана

OLED-дисплей в Steam Deck обеспечивает улучшенную эффективность работы аккумулятора, улучшенные визуальное качество и естественный чёрный цвет, но также имеет распространённую для OLED проблему потенциального выгорания экрана.

Чтобы снизить этот риск, Valve добавила возможность длительных загрузок с выключенным дисплеем. Эта функция включается автоматически при подключении устройства к электросети, а пользователи устройств, работающих от аккумулятора, могут включить её вручную в разделе «Настройки» > «Питание». Существует два простых способа перейти в режим энергосбережения. Во время загрузки нажатие кнопки питания вызывает запрос на продолжение загрузки с выключенным экраном. Принятие этого запроса переводит устройство в режим энергосбережения.

Кроме того, система автоматически переключится в этот режим после определённого периода бездействия. Если устройство будет взято в руки или будет нажат один из элементов управления во время фоновой загрузки, на небольшой панели состояния отобразится ход загрузки, и пользователь сможет либо полностью включить систему, либо продолжить загрузку. Для сохранения заряда аккумулятора и предотвращения прерываний передачи данных консоль выйдет из режима энергосбережения и перейдёт в режим сна, как только уровень заряда достигнет 20%.

Обновление уже доступно на каналах Beta и Preview. Компания Valve собирает отзывы первых пользователей в сообществе.