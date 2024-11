Кроме того, компания открыла акцию по бесплатной раздаче игры Indiana Jones and the Great Circle при покупке видеокарт КЕЧ 40 или готовых систем с данными графическими ускорителями

NVIDIA запланировала несколько анонсов на сегодня. Компания выпустила новый сертифицированный драйвер GeForce Game Ready, который приносит оптимизацию для грядущих крупных игровых релизов, ожидающих нас уже через неделю и включающих STALKER 2: Heart of Chornobyl и Microsoft Flight Simulator 2024.

Две данный игры выйдут 20 и 19 ноября соответственно, и обе будут поддерживать технологии NVIDIA DLSS Super Resolution и Frame Generation. Microsoft Flight Simulator 2024 также получит поддержку NVIDIA DLAA и тени с трассировкой лучей для максимально правдоподобной визуализации.

Кроме того, новый драйвер принесет игрокам возможность активации DLSS Super Resolution или DLAA в игру Farming Simulator 25 от Giants Software, выходящую уже сегодня. Также динамичная многопользовательская игра в жанре ближнего боя Mortal Rite, вышедшая в Steam Early Access на прошлой неделе, получит поддержку DLSS Super Resolution.

NVIDIA также сделала маркетинговое заявление. С сегодняшнего дня каждый кто купит видеокарты серии RTX 40 получит бесплатно копию игры Indiana Jones and the Great Circle. Издание Digital Premium Edition данной игры будет доступно в избранных розничных магазинах при покупке готовых систем или отдельной видеокарты GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 SUPER или GeForce RTX 4070, а также ноутбуков с мобильными видеокартами GeForce RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070. Но и это ещё не всё, издание Digital Premium Edition позволит игрокам получить ранний доступ к Indiana Jones and the Great Circle уже 6 декабря, то есть за три дня до официальной даты релиза 9 декабря.

Что касается нового драйвера GeForce Game Ready, то он также добавляет поддержку оптимизации для следующих игр: Call of Duty: Black Ops 6, Delta Force, Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered и Red Dead Redemption. Оптимизацию в один клик можно выполнить с помощью приложения GeForce Experience или нового приложения NVIDIA, которое сегодня выходит из стадии бета-тестирования. По данным NVIDIA, её новое ПО устанавливается вдвое быстрее по сравнению с GeForce Experience, использует на 17% меньше места на накопителе и имеет модернизированный пользовательский интерфейс, который на 50% более приветлив к пользователям.

Теперь пользователи могут получить доступ к различным функциям и даже установить приложения, такие как GeForce NOW, чтобы играть в игры через облако, NVIDIA Broadcast, чтобы улучшить свои прямые трансляции, а также Canvas, ICAT для создания сравнений изображений или видео, FrameView для измерения производительности игры, ChatRTX, чтобы добавлять персонализированного чат-бота GPT LLM, размещенного локально на компьютере и RTX Remix улучшающего визуальную составляющую классических игр для ПК. Остальные параметры из классической панели управления, такие как Surround, Multiple Display mode и Video Color settings, будут добавлены в следующих обновлениях вместе с дальнейшими оптимизациями и улучшениями.