MSI ускоряет работу процессоров AMD Ryzen с 3D V-Cache с помощью функции BIOS X3D Gaming Mode, впервые реализованной на материнских платах серии AMD 800

Недавно производители материнских плат, такие как Gigabyte (AORUS) и ASUS, выпустили свою последнюю прошивку BIOS AGESA 1.2.0.2a, которая обеспечивает улучшенную поддержку недавно выпущенного процессора AMD Ryzen 7 9800X3D. Этот игровой процессор покорил рынок, предложив геймерам самую высокую в мире производительность, и хотя первые запасы чипа уже распроданы из-за безумного спроса, партнеры, производящие материнские платы, могут побаловать себя возможностью дальнейшего повышения производительности существующих и следующих поколений процессоров Ryzen с 3D V-Cache.

MSI является очередным производителем материнских плат, который собирается предложить улучшенную функциональность X3D с помощью своей новой функции BIOS X3D Gaming Mode. Эта функция по сути работает так же, как и у двух других поставщиков, то есть позволяет либо отключить один CCD, либо SMT для повышения производительности в играх. Функция игрового режима X3D будет в основном полезна на процессорах с двумя кристаллам CCD, таких как Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D и предстоящем Ryzen 9 9950X3D, но говорят, что даже чипы с одним CCD выиграют от этой функции.

Сотрудники портала Wccftech попробовали предварительную версию функции BIOS с Ryzen 7 9800X3D и заметили 20% прирост в Far Cry 6 с использованием NVIDIA GeForce RTX 4090 при разрешении 1080p с настройками Ultra. Средний FPS вырос с 219 до 263, но прирост варьируется от игры к игре, например, на 10% в Shadow of The Tomb Raider.

На данный момент MSI активировала функцию BIOS X3D Gaming Mode на трех своих последних материнских платах с чипсетами X870 и X870E, включая MEG X870E GODLIKE, MPG X870E Carbon Wi-Fi и MAG X870 Tomahawk Wi-Fi. BIOS для этих и нескольких других опций должен быть готов к полноценному развертыванию на следующей неделе.

Хотя процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D и 3D V-Cache отлично подходят для игр, приятно видеть, что поставщики плат предлагают дополнительные функции для повышения игровых возможностей процессоров Ryzen X3D.