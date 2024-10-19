Новая версия также добавляет компиляцию приложений, обновленную библиотеку Sentis AI и улучшенную графику с увеличенной производительностью

Unity выпустила последнюю версию своего игрового движка Unity 6, позволяющую программистам относительно быстро разрабатывать видеоигры на компьютерах для систем Windows, Mac и Linux.

Такие игровые компании, как Kojima Productions, обычно используют собственные игровые движки, разработанные внутри компании, для своих лучших игр. Это дает им возможность добавлять уникальные возможности, которых нет ни в одном коммерческом игровом движке, и быстро устранять ошибки и проблемы. Unreal Engine является самым мощным и многофункциональным игровым движком из всех доступных, и, несмотря на то, что он является коммерческим игровым движком, он использовался для создания множества игр класса ААА, включая BioShock, Fortnite и Black Myth: Wukong.

Но сложность внутреннего движка или Unreal Engine также может препятствовать быстрой разработке для небольших компаний из-за большей сложности этих движков и огромного количества используемых версий ОС, ЦП и ГП, поэтому более простая коммерческая игровая платформа, такая как Unity, может сократить время, усилия и деньги, необходимые для тестирования и запуска более простых игр.

Новая версия движка добавляет несколько ключевых функций, позволяющих разработчикам быстрее создавать более привлекательные внешне игры. Производительность и качество графического рендеринга были улучшены, производительность выросла на 50 процентов по сравнению с предыдущей версией. Unity 6 добавляет пространственно-временную постобработку (STP) для масштабирования рендеров с низким разрешением в реальном времени, чтобы улучшить производительность игры. Рендеринг окружающей среды: неба, воды, и растительности также был улучшен для большей реалистичности.





Unity 6 также добавляет обновленную библиотеку Sentis AI для поддержки игр с реагированием ИИ в реальном времени на ввод с камер, микрофонов и других датчиков. Программисты могут использовать ИИ по своему выбору из популярных источников, таких как Hugging Face. Набор инструментов пользовательского интерфейса (UI) и инструменты для редактирования игр, такие как ProBuilder и Cinemachine, были оптимизированы для повышения производительности разработчиков. Новая версия также добавляет поддержку Windows on Arm как для редактора, так и для скомпилированных приложений для компьютеров на базе чипов Snapdragon X. Но разработчикам игр нужны быстрые компьютеры с хорошими видеокартами, такими для высокой производительности и совместимости с распространенными инструментами, такими как Autodesk Maya и Adobe Creative Cloud, которые не работают на процессорах Snapdragon X.