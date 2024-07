MSI представляет несколько новых функций разгона и настройки для своих материнских плат AM5 с выходом процессоров нового поколения AMD Ryzen 9000

С выпуском процессоров AMD Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 для настольных ПК всего через несколько недель MSI добавит некоторые новые функции, о которых объявила AMD. Эти новые функции призваны предложить пользователям лучшие возможности настройки и разгона существующих и будущих материнских плат на платформе AM5.

реклама

Плата MSI X670E Tomahawk WIFI была представлена с установленной новейшей версией BIOS E6E12AMS.1E2, которая будет использовать прошивку AGESA 1.2.0.0a, работающую под управлением настольного процессора AMD Ryzen 9000 с 32 ГБ оперативной памяти. Это отличная новость для пользователей, которые будут использовать новейшие чипы на материнских платах серии 600, поскольку им будут доступны все новейшие функции, а не только на более новых материнских платах, но материнские платы серии 800 будут оснащены рядом новых функций ввода-вывода и обновленной системой подачи питания.

Первые особенности материнских плат MSI AM5, о которых стоит сказать, включают поддержку режима EXPO «On The Fly» и OPP «Optimized Platform Profile». Это две функции настройки памяти и разгона. Режим EXPO «On The Fly» предназначен для облегчения разгона, в то время как профили производительности оптимизатора работают по принципу «Memory Try It!», предлагая пользователям заранее определенный набор профилей разгона на основе модулей памяти и микросхем, встроенных в эти модули. Доступ к этим настройкам памяти можно получить через раздел настроек DRAM на панели OC в BIOS.

Включив EXPO «On The Fly» в BIOS, пользователь сможет настраивать память через доступный профиль EXPO через операционную систему, вместо того, чтобы постоянно заходить в BIOS. Это определенно экономит много времени, обеспечивая более высокую производительность, когда это необходимо.

Функция OPP позволяет пользователям получить максимальный потенциал производительности модулей памяти, предоставляя пользователям поддержку DDR5-6000, что является оптимальным вариантом для процессоров Ryzen 9000. Многие оверклокерские комплекты памяти и EXPO выше DDR5-7000 не имеют профилей DDR5-6000 (1:1), и пользователям приходится вручную настраивать свои модули. С OPP это можно сделать быстрее и удобнее.

Что касается опции разгона CPU, то есть поддержка функции Curve Shaper, которая представлена как расширение Curve Optimizer. Доступ к этому параметру можно получить из меню OC в разделе «Curve Optimizer». Он позволяет пользователям выборочно добавлять или удалять базовые параметры напряжения, чтобы максимизировать снижение напряжения на своем процессоре. Всего для регулировки доступно 15 различных частотных и температурных диапазонов.

С помощью Curve Shaper от AMD на настольных процессорах Ryzen 9000 пользователи смогут еще больше снизить напряжение в стабильных диапазонах и увеличить напряжение в нестабильных диапазонах. Эта возможность будет применяться ко всем ядрам и может быть изменена с помощью Curve Optimizer. Ниже приведены некоторые основные улучшения разгона, которые добавляются в платы серий 600 и 800 для процессоров Ryzen 9000:

Новая AGESA с поддержкой до DDR5-8000;

Новые функции оперативного разгона памяти и оптимизированного профиля производительности памяти;

Разгон памяти включен на всех потребительских чипсетах AM5;

Поддержка JEDEC для DDR5-5600;

Новая функция разгона Curve Shaper.

Устаревшие функции настройки, такие как разгон Precision Boost Overdrive (One-Click), также будут доступны на материнских платах AM5, поддерживающих разгон процессора. С PBO пользователи могут отдать предпочтение производительности над эффективностью и получить дополнительную производительность за счет дополнительного запаса мощности, который стал возможным благодаря более низкому TDP на процессорах Ryzen 9000. PBO может дать прирост производительности до 15%.

MSI уже выпустила прошивку BIOS AGESA 1.2.0.0 для своих материнских плат AM5, а следующая версия BIOS AGESA 1.2.0.0a будет доступна очень скоро.