Акция стартует уже сегодня и в ней будет возможность выбрать между четырьмя неплохими играми.

AMD дарит геймерам две новые игры за каждую покупку своих графических ускорителей RX 7800XT и 7700XT. Покупатели смогут выбирать между играми Company of Heroes 3, Lies of P, Avatar: Frontiers of Pandora и Starfield Premium Edition, при этом CoH3 станет новым дополнением к программе комплектации. Ориентировочная стоимость игрового комплекта составляет от 120 до 170 долларов в зависимости от того, какие игры выбраны.

Акция начнется сегодня, 11 июня 2024 года и завершится 20 июля 2024 года. В акции участвуют как покупки графических процессоров в магазине, так и онлайн, поэтому покупателям даже не придется выходить из квартиры или дома, чтобы получить купоны.

Промоакция ограничивает возможность использования одной копией выбранной игры на каждую покупку, адрес электронной почты и человека. Акция также ограничивает количество загрузок конкретной игры до трех на семью. Итак, если вы купите четыре карты RX 7700 XT или RX 7800 XT и зарегистрируете их на четырех разных людей, живущих в одном доме, то сможете загрузить только три копии Starfield, а четвертому человеку придется выбрать другую игру или использовать другой адрес.

Стоит обратить внимание, что эта акция проводится через участвующих розничных продавцов, то есть у AMD и ее партнеров нет купонов. Пользователю нужно убедиться, что он покупает свой графический процессор в участвующем магазине, если хочет получить игры.

Одним из интересных аспектов текущей акции является то, что в ней участвуют только графические карты AMD среднего класса. Можно предположить, что это попытка помочь очистить запасы именно от этих моделей. Это означает, что они, возможно, продаются не так хорошо, как хотелось бы AMD и ее партнерам. Графические процессоры AMD на архитектуре RDNA 3 серии RX 7000 топового и начального уровня, очевидно, не нуждаются в подобных акциях. Так что, желающие приобрести RX 7600, RX 7600 XT, RX 7900 GRE, RX 7900 XT или RX 7900 XTX остаются не у дел.

В прошлом многие игровые акции применялись к большинству карт текущего поколения. Возможно, только линейка AMD среднего класса не продается так хорошо, как надеялась компания.

Но необходимо отметить, что не всем акция будет доступна. Покупатели из Китая, России, Венесуэлы, КНДР, Беларуси, Бирмы, Кубы, Ирана, Сирии и Судана не могут принять участие в акции. Как видно политика и тут играет свою негативную роль.