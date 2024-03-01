Пока о данной технологии известно очень мало, и нам необходимо дождаться 21 марта, когда компания сделает свой доклад на мероприятии GDC 2024

Методы масштабирования изображения на основе искусственного интеллекта от Nvidia, AMD и Intel становятся все более популярными и полезными для повышения производительности игр и качества картинки. Однако конкуренция между производителями графических процессоров привела к тому, что их поддержка различных игр стала нестабильной. Microsoft планирует представить свой ответ на ситуацию на GDC в следующем месяце.

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Microsoft предоставила дополнительную информацию о природе и назначении DirectSR, описав технологию как API, предоставляющую разработчикам игр унифицированный код для реализации нескольких методов сверхвысокого разрешения, включая DLSS, FSR и XeSS.

Решение Microsoft, вероятно, приведет к тому, что больше игр будут поддерживать все три технологии. DirectSR скоро будет доступен в Agility SDK для тестирования и отзывов.

Microsoft официально представит DirectSR во время презентации DirectX State of the Union на GDC 2024 в следующем месяце. Подробностей о технологии мало, но, скорее всего, это будет ответ на технологии масштабирования изображения с помощью искусственного интеллекта, которые в настоящее время предлагают производители видеокарт.

В объявлении компании DirectSR (предположительно сокращение от Direct Super Resolution) описывается как новый инструмент DirectX, который упрощает реализацию масштабирования изображения на устройствах Windows. Хотя Microsoft не подтвердила точную природу DirectSR, заявленная цель ее технологии может помочь разработчикам и пользователям, которые в настоящее время совмещают как минимум три варианта масштабирования.

DLSS от Nvidia появилась первой на рынке, и при сравнении методов сверхвысокого разрешения она часто оценивается как лучшая по качеству изображения, но для этого требуются тензорные ядра, которые можно найти только в графических процессорах компании. Intel XeSS аналогичен и для полного эффекта требуется аппаратное обеспечение графических процессоров Arc компании, но также доступна менее эффективная версия, использующая функциональность DP4a, обычно встречающуюся в других видеокартах. Технология FSR от AMD основана на программном обеспечении и, следовательно, практически не зависит от аппаратного обеспечения, но может оказаться менее стабильной.

Сейчас относительно немногие игры поддерживают все три технологии, что расстраивает пользователей. Применение работы по реализации одной технологии сверхвысокого разрешения к другим достаточно просто, и моддеры могут быстро организовать поддержку.

Существуют и другие общесистемные варианты для игр, которые изначально не поддерживают масштабирование. Панель управления Nvidia (и некоторые игры) включает в себя базовую пространственную технику под названием Nvidia Image Scaling, которая работает на любой видеокарте. Платная версия Lossless Scaling, доступная в Steam, содержит универсальную функцию масштабирования с использованием машинного обучения. Кроме того, Microsoft представила альтернативу для всей ОС в недавней инсайдерской сборке Windows.

Бета-тестеры могут активировать автоматическое суперразрешение для каждого приложения в настройках дисплея. Однако Microsoft ничего не подтвердила об этой функции, которая могла бы быть связана с DirectSR.

DirectSR от Microsoft может быть методом сочетания многочисленных технологий масштабирования. Инженеры Nvidia и AMD примут участие в презентации Microsoft GDC 21 марта, но неясно, будут ли они совместно говорить о DirectSR.