Первой игрой с поддержкой трассировки пути станет легендарная Skyrim

ReShade является популярным средством среди моддеров для улучшения визуальных эффектов в различных компьютерных играх с помощью постобработки и других улучшений. Недавно в инструмент также были включены возможности трассировки лучей. Следующим достижением является введение трассировки пути, которую разработчики намерены включить в большинство современных игр. Этот эффект напоминает RTX Remix от Nvidia, но потенциально затронет более широкую аудиторию.

Паскаль Глитчер, моддер, наиболее известный тем, что представил надстройку с трассировкой лучей для ReShade, недавно продемонстрировал ещё одну функцию, которая добавляет трассировку пути в Skyrim. Плагин поддерживает API DirectX 9, 10, 11, 12, Vulkan и OpenGL в 32-битной и 64-битной версиях, это означает, что он может позволить моддерам и конечным пользователям настраивать эффекты трассировки пути для большинства игр за последние 20 лет.

реклама

Трассировка пути является более продвинутым и требовательным к вычислительным ресурсам вариантом трассировки лучей. Она была успешно включена в качестве мода в несколько ретро-игр, делая реалистичным поведением света и тени. На данный момент Cyberpunk 2077 является единственной высокобюджетной современной игрой, использующей эту технологию и дающей впечатляющие, но требовательные к аппаратному обеспечению результаты.

Nvidia готовится к запуску набора инструментов, позволяющих моддерам включать трассировку пути в определенные игры DirectX 8 и 9. Компания уже продемонстрировала эту возможность в Portal и The Elder Scrolls III: Morrowind. Ранние усилия сторонних разработчиков модов дали многообещающие результаты в таких играх, как Half-Life 2, оригинальной Max Payne и Need for Speed Underground 2. Ожидается, что грядущее дополнение ReShade расширит использование этой технологии.

Плагин представляет эффект под названием «world space path tracing», использующий воксельный подход для эффективного хранения данных геометрии и освещения всей сцены, окружающей игрока. Этот метод гарантирует, что путь не ограничивается полем зрения игрока, и позволяет избежать артефактов, обычно наблюдаемых с другими графическими эффектами на краях экрана во время движения.

В случае со Skyrim мод может реализовать отслеживание пути сразу для всего Вайтрана, динамически перемещая данные в память и из памяти по мере перемещения игрока между областями карты. Скриншоты показывают, что Глитчер также работает над совместимостью для Control и GTA V, и он подчеркивает, что плагин будет работать практически с любой игрой.

Пока нет никаких сведений, когда плагин станет общедоступным, но Глитчер пообещал членам своего сообщества Discord ранний доступ перед релизом.