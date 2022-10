За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Сегодняшний этап развития игровой индустрии можно охарактеризовать как эпоху ремейков, ремастеров и прочих перезапусков и переосмыслений классических проектов. В условиях отсутствия свежих идей и перенасыщенности рынка проходным и вторичным контентом становится практически невозможным отличить такие переиздания от оригинальных авторских творений.

Конечно, качество таких продуктов может варьироваться, а разработчики могут так профессионально подходить к своей работе, что результат сам становится вполне оригинальным произведением, что, например, произошло с Demon's Souls Remake и Mafia: Definitive Edition. Однако на каждый хороший ремейк и ремастер приходится с десяток объективно проходных "рефорджедов", и пока в интернете продолжаются периодические споры о том, оправдывает ли The Last of Us Part I заявленные издателем $70, предлагаю погрузиться в пучину и изучить самые худшие перевыпуски неплохих видеоигр.





Warcraft III: Reforged, 2020

Было бы невозможно начать эту статью с чего-то кроме Warcraft III: Reforged. В последние пару лет когда-то великая студия Blizzard регулярно ввязывается в проблемы, и практически ни один из запусков новых проектов компании не обходится без разгромных рецензий в игровых СМИ и массы технических проблем на релизе. Reforged же стала одним из первых по-настоящему крупных провалов "Метелицы".

Warcraft III: Reforded — это наглядный пример того, как не нужно делать ремастеры. Всё началось с того, что один из эффективных менеджеров студии решил принять одновременно два максимально неверных решения:

Отдать всю визуальную составляющую переиздания одной из известнейших игр Blizzard на откуп безывсетной компании Lemon Sky Studios (при том что сама Blizzard всегда славилась своими дизайнерами и зачастую выезжала на их стараниях);

Отнять у игроков возможность легально приобрести классическую Warcraft III.

Однако даже эти шаги не убили Reforged. Последним гвоздём в крышке гроба горе-ремастера стал обман своих же фанатов. Продукт, доступ к которому полчили купившие игру на релизе "везунчики", серьёзно отличался как от того, что было уже показано на E3 2018, так и от того, что было обещано со сцены представителями компании. В Regorged не было ничего из того, чем завлекали потенциальных покупателей говорящие головы Blizzard: ни переработанной кампании, ни профессионально поставленных кат-сцен на движке, ни дополнительного контента. Вместо этого игроки столкнулись с массой багов, отсутствием лицевой анимацией персонажей, уродливыми моделями, не сочетающимися с общей стилистикой оригинального релиза, неудобным интерфейсом и проблемами с подключением.





Стоит ли говорить, как отреагировали бывшие поклонники творений "Метелицы" на такой плевок в свою сторону? Оценки проекта на Metacritic вскоре опустились ниже единицы, за ними последовала и стоимость акций компании. И хотя через год, с релизом Diablo II: Resurrected, Blizzard удалось доказать аудитории, что в студии ещё остались рукастые люди, клеймо "Рефоржеда" ещё долго будет красоваться на боку павшего короля.





XIII, 2020





Хотя оригинальная XIII, выпущенная в 2003 компанией Ubisoft, не может похвастаться такой фанбазой, как триквел именитой RTS, в своё время и этот релиз произвел определенный фуррор, а сел-шейдинговый визуальный стиль был высоко оценен как профильными журналистами, так и обычными игроками.Решив, видимо, повторно заработать на полузабытой игре, руководство французской студии приняло решение склепать проходный ремастер комиксного шутера и выкатить на рынок по цене полноценного AAA-релиза.

При запуске обновлённой версии в глаза первым делом бросаются визуальные огрехи: часть объектов окружения перенесена из игры 2003 года практически без изменений, комиксная стилизация применена кое-где, анимации стали топорнее и проще, а в некоторых местах исчезли вовсе, а с локации, где в оригинале буйствовала зимняя вьюга, полностью удалили снег. В целом создается впечатление, что за последние 19 лет технологии только деградировали. В купе с техническими огрехами, обилием багов, деградировавшей стрельбой, которая и в оригинале звёзд с неба не хватала, и взлетевшими до небес требованиями к железу, "обновлённая" XIII выглядит скорее даунгрейдом, а потому вовсе не рекомендуется к приобретению.

И хотя Ubisoft можно похвалить за то, что в студии не забыли про ремастер и даже спустя два года после релиза периодически продолжают выпускать обновления и патчи, улучшающие геймплей и правящие самые очевидные баги, даже сегодня проект крайне далек от идеала.





Mafia 2: Definitive Edition





Удивительно, как работникам студии Hangar 13 удалось одновременно выпустить отличнейший ремейк, которым является Mafia: Definitive Edition, и абсолютно проходный и ленивый ремастер, которым можно вполне объективно окрестить вторую часть культовой франшизы с тем же подзаголовком. За цену нового проекта разработчики предлагают минимальные косметические улучшения и правки, которые вполне можно было бы внести бесплатно или предложить в качестве платного дополнения всем владельцам оригинальной игры.





Mafia 2 всегда считалась одной из лучших игр студии, оставив сильный отпечаток на личности каждого геймера, заставшего её ещё подростком, отчего решение издателя подсунуть массовому потребителю мелкие графические улучшения под видом нового издания особенно огорчает. Вишенкой же на торте стала общая техническая сырость, включающая баги лицевой анимации второстепенных персонаежей и проблемы с производительностью на некоторых видеокартах.

Тем не менее, в отличие от других позиций сегодняшнего списка, Definitive Edition сама по себе не является плохой игрой — к счастью, разработчикам удалось не испортить оригинал, однако достаточно ли изменений Hangar 13 вообще внесли во вторую "Мафию", чтобы называть её хотя бы ремастером — вопрос открытый.





GoldenEye 007: Reloaded



Несмотря на то, что сама по себе GoldenEye 007: Reloaded не так уж и плоха как казуальный шутер на манер Call Of Duty, у игры остаётся один весомый недостаток — она остаётся ремейком одной из самых культовых "стрелялок" с Nintendo 64. Когда в 2011 году проект, за год до этого вышедший на Wii, добрался до релиза на Playstation 3 и Xbox 360, аудитория этих консолей искренне не поняла разработчиков.

Всё то, за что любили оригинал, формально осталось на месте: здесь и бонд, выполняющий очередную шпионскую миссию на вражеской территории, здесь и бессменная "М" — таинственный куратор агента, и густая клюква вперемешку с темами глобального экономическога кризиса и финансовых махинаций. Тем не менее, изменился и актёрский состав (на смену "устаревшему" Пирсу Броснану пришёл актуальный на тот период Дэниел Крейг), и подход разработчиков к геймплею: уйдя от затяжных напряжённых секций, Eurocom отдали предпочтение ураганному экшену со взрывами и отсрелом десятков не отличающихся умом болванчиков.

Очевидный коммерческий провал Reloaded, потерявшей всякую идентичность и предлагавшей лишь унылые перестрелки в серо-бетонных декорациях, фактически похоронил серию игр про Бонда. Проблемы с управлением у всех игроков на консолях, не располагавших PS Move, а также мёртвый уже на релизе онлайн лишь сильнее убедил руководство крупных студий, что выкачивать деньги из проектов по 007 сложнее, а следовательно от них стоит отказаться.





Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition





Вышедший в 2021 году сборник культовых частей 3D-вселенной GTA от факетически безымянной Grove Street Games, на откуп которой проект отдали топ-менеджеры Rockstar, уже через неделю после релиза стал самостоятельным мемом, а скриншоты из "ремейков" облетели интернет, собрав множество самых разнообразных реакций: от искреннего непонимания до бессильного негодования.

Наступив на грабли Activision Blizzard, Rockstar поначалу отняла у пользователей возможность купить GTA III, Vice City и San Andreas в их первозданном виде, а потом, возвратив игры в магазин, начала кормить игроков обещаниями о том, что все проблемы и баги The Trilogy будут исправлены в ближайшее время. Нужно ли уточнять, что даже спустя год после релиза, когда очевидные проблемы вроде круглой гайки в рекламе строительного мазагина и прозрачного моста над рекой были исправлены, The Definitive Edition всё ещё остаётся фактически неиграбельной?

Десятки багов, которые разработчики заботливо перенесли из оригинала, накинув сотню мелких проблем сверху, проблемы с "костями" персонажей, коллизией и анимациями, кривое освещение и потерявший всякий шарм интерфейс — это не всё, с чем предстоит столкнуться потенциальным игрокам The Trilogy, ведь Grove Street Games умудрились ухудшить даже внешний вид игр 20-летней давности, не настроив эффект параллакс в окнах зданий и прогнав текстуры через нейросеть, не позаботившись о банальной проверке орфографии в "отреставрированных" вывесках.

В целом проблемы Definitive Edition указывают не столько на некомпетентность самой Grove Street Games, ведь об этом игроки говорили ещё до выхода ремейков, сколько на тотальные проблемы в руководстве Rockstar. В погоне за лёгкой прибылью менеджеры одной из крупнейших игровых компаний в мире забыли о своей аудитории и перестали волноваться даже об имидже студии. Остаётся надеяться, что умельцы из самой Rockstar всё-таки порадуют нас в скором времене полноценной номерной частью Grand Theft Auto, лишённой проблем "ремейков".





Итоги

Сегодня мы рассмотрели только 5 примеров халатного отношения студий к переизданию своих (или чужих) проектов, однако проблема остаётся актуальной, и всё больше недоделанных и кривых ремастеров и ремейков сходят с конвейеров корпоративных машин.

Нам, обычным игрокам и увлечённым фанатам проектов крупных студий, остаётся надеяться лишь на то, что руководство обратит внимание на коммерческий провал таких мёртворождённых переизданий и даст возможность действительно талантливым разработчикам тратить больше времени на переосмысление классических концепций.

Надежду на лучшее оставляют трейлеры ремейков Dead Space, Gothic и Sillent Hill 2, но смогут ли они оправдать надежды собственных обожателей покажет лишь время. А пока я лишь скромно предложу вам самим высказаться по этому поводу в комментариях.