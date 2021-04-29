Наушники Realme Buds Q2 TWS получили элегантный дизайн и класс защиты IPX4
Китайская компания Realme анонсировала выпуск новых TWS-наушников Buds Q2 стоимостью 25 долларов США. Беспроводная модель оснащена излучателями 10-мм типа, поддержкой фирменной функции Bass Boost+, обеспечивающей частотное усиление, и модулем Bluetooth 5.0, работающим в 10-метровом радиусе.
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Также наушники изготовлены по стандарту IPX4, обеспечивающему надёжную защиту от пыли и влаги, включая пот при интенсивных тренировках. Кроме того, новинка отличается максимальной лёгкостью, так как имеет вес 4,1 г для каждого вкладыша.
Ещё одно из достоинств наушников заключается в их высокой автономности – одного заряда хватает не менее чем на 5 часов беспрерывного воспроизведения, а в случае подключения к комплектному зарядному футляру до 20 часов. Поддерживает устройство и технологию быстрого заряда, 10-минутное использование которой обеспечивает 2-часовую работу аксессуара.
Стоит отметить, что производитель решили обойтись без функции шумоподавления, компенсировав этот момент функциональной поддержкой Environmental Noise Cancellation, которая в значительной мере улучшает качество разговоров по смартфону.
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Из других особенностей также можно выделить размещённые на поверхности наушников сенсоры для тактильного управления и интересный дизайн, предусматривающий несколько вариантов цветового оформления, в том числе, голубой и чёрный.
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