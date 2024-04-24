Realme Narzo 70x 5G получил чипсет MediaTek Dimensity 6100+ 5G и быструю зарядку SUPERVOOC по цене от 13.5 тыс.рублей.

Realme выпустила в Индии новый смартфон с поддержкой 5G Narzo 70x 5G. Устройство ориентировано на плавную работу, длительное время автономной работы и стильный дизайн, что делает его привлекательным выбором для геймеров и обычных пользователей.

Realme Narzo 70x 5G оснащён большим 6,72 дюймовым дисплеем Full HD+ с высокой частотой обновления 120 Гц, соотношением экрана к корпусу 91,40% и коэффициентом контрастности 1500:1. Дисплей также имеет пиковую яркость 950 нит, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком освещении. Кроме того, дисплей поддерживает частоту дискретизации сенсорного экрана до 240 Гц, что обеспечивает быстрый и отзывчивый игровой процесс.

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Под капотом Narzo 70x 5G установлен чипсет MediaTek Dimensity 6100+ 5G, который обеспечивает мощную производительность и эффективность. Он сочетается с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. Такая комбинация памяти обеспечивает плавную многозадачность и достаточно места для хранения приложений, игр и мультимедийного контента.

Для фотосъемки Narzo 70x 5G оснащён двойной камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельной монокамерой. Основная камера имеет большую диафрагму f/1,8, что позволяет делать чёткие и яркие фотографии даже в условиях низкой освещённости. Монокамера добавляет глубину портретным снимкам. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера, которая позволяет делать чёткие и детализированные автопортреты.

За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью до 45 Вт. Это обеспечивает длительное время автономной работы и быструю зарядку. Вы можете наслаждаться часами игр, потокового видео и других ресурсоемких задач не беспокоясь о разряде аккумулятора.

Realme Narzo 70x 5G доступен в цветах Misty Forest Green и Snow Mountain Blue. Вариант 4 ГБ + 128 ГБ стоит 11 999 индийских рупий (примерно 13,5 тыс. рублей), а вариант 6 ГБ + 128 ГБ — 13 499 индийских рупий (примерно 16 тыс. рублей).