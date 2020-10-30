Подборка практичных товаров с AliExpress: карманный квадрокоптер, графический планшет и другие
Карманный квадрокоптер
Отличное решение для тех, кто мечтает о компактном квадокоптере для запуска в помещении или на улице. Размеры устройства не превысили 5х5х3 см в сложенном и 9,5х9,5х3 см в разложенном виде, что делает устройство еще более маневренным. Если же хочется устроить съемку с этого дрона, тогда можно приобрести расширенную комплектацию с камерой (0,3-5 Мп). Летать квадрокоптер сможет не дольше 10-12 минут, преодолевая расстояние в 50-80 м.
Доступна доставка из России.
Цена: $12.40 - 58.24
реклама
Блок питания с технологией быстрой зарядки
Если есть желание обзавестись по-настоящему мощной и выносливой зарядкой - Baseus хороший выбор. Блок поддерживает технологию быстрого заряда QickCharge 4-го поколения и Power Delivery. В наличии два разъема USB Type-C и USB. Корпусе блока, способен обеспечивать питание 20В/3.25А как для ноутбуков, так и для других гаджетов.
Доступна доставка из России.
Цена: $34.99 - 41.98
Планшет для рисования на ПК и смартфоне
При отсутствии возможности приобрести профессиональное графическое устройство можно присмотреться к этой простой и недорогой модели, подключаемой к гаджетам на Android через предусмотренный microUSB-порт. Среди прочих особенностей – наличие 4-х программируемых кнопок и комплектного стилуса, распознающего более 8 тыс. степеней нажатия. Габариты модели составляют 21,1х17,4х0,8 см.
Доступна доставка из России.
Цена: $29.19
реклама
Магнитола
2-диновая магнитола с большим ярким дисплеем на 7 дюймов за неплохую цену. Беспроводной модуль Bluetooth, видеорегистратор, простой и понятный русифицированный интерфейс – все доступно. Можно установить гаджет вручную, получив бортового помощника, что читает множество аудио форматов, через USB.
Доступна доставка из России.
Цена: $95.14 - 177.21
Раскладная-лампа
Этот осветительный прибор уникален своим построением. Легким движением руки лампа меняет свою форму. Что касается технических характеристик устройства, модель была рассчитана на стандартный патрон E-27 с потенциальной мощностью в 20-70 Вт.
Цена: $0.01 - 10.83
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила