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Подборка практичных товаров с AliExpress: карманный квадрокоптер, графический планшет и другие

Привет всем читателям! Предлагаю посмотреть на новые, практичные и интересные товары, которые продаются на AliExpress и будут полезны вам, как в повседневной жизни, так и в качестве подарка для близких людей.
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Карманный квадрокоптер

Отличное решение для тех, кто мечтает о компактном квадокоптере для запуска в помещении или на улице. Размеры устройства не превысили 5х5х3 см в сложенном и 9,5х9,5х3 см в разложенном виде, что делает устройство еще более маневренным. Если же хочется устроить съемку с этого дрона, тогда можно приобрести расширенную комплектацию с камерой (0,3-5 Мп). Летать квадрокоптер сможет не дольше 10-12 минут, преодолевая расстояние в 50-80 м.

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Блок питания с технологией быстрой зарядки

Если есть желание обзавестись по-настоящему мощной и выносливой зарядкой - Baseus хороший выбор. Блок поддерживает технологию быстрого заряда QickCharge 4-го поколения и Power Delivery. В наличии два разъема USB Type-C и USB. Корпусе блока, способен обеспечивать питание 20В/3.25А как для ноутбуков, так и для других гаджетов.

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2-диновая магнитола с большим ярким дисплеем на 7 дюймов за неплохую цену. Беспроводной модуль Bluetooth, видеорегистратор, простой и понятный русифицированный интерфейс – все доступно. Можно установить гаджет вручную, получив бортового помощника, что читает множество аудио форматов, через USB.

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apan
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owzod
19:29
я тоже улыбаюсь с людей которые берут амд для игр.
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llucul
19:29
А если 9900К опустить до одной частоты в 4.6 Ггц с 5600 Х ? )))
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ed_q
19:27
)))
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owzod
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да в 10 раз) мне просто было очень не комфортно играть с такой дерганной картинкой. в течении месяца.
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llucul
19:27
Хе-хе ....Дежа вю, как будто времена Athlon 64 вернулись снова ))))
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ed_q
19:26
В разы? Ооо...
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Inqizitor
19:26
Хорошее начало. А теперь вопрос - 9900к работал на 5300 МГц или на 5200? Мы не на сайте домохозяек - поэтому это важный вопрос.
AMD Ryzen 5 5600X оказался чуть производительнее Intel Core i9-9900K — SiSoftware
ivvy1000
19:24
уах, помню как полтора года назад один блогер хвастался 9900к и рассказывал, что его не побьет ни один амд камень еще года 4.
AMD Ryzen 5 5600X оказался чуть производительнее Intel Core i9-9900K — SiSoftware
ed_q
19:24
12-е тоже
AMD Ryzen 5 5600X оказался чуть производительнее Intel Core i9-9900K — SiSoftware
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