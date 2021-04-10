Lenovo Radeon RX 6900 XT Legion - гигант с тремя слотами и настоящий AMD BFGPU
Lenovo готовит кастомный вариант видеокарты Radeon RX 6900 XT для своей линейки настольных ПК Legion. Графическая карта была анонсирована несколько месяцев назад, и теперь мы можем увидеть более подробные снимки реального продукта, который выглядит очень впечатляюще и может даже заслужить титул собственного BFGPU (Big Ferocious GPU) от AMD.
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Мы знаем, что ПК Lenovo Legion будут включать в себя видеокарты Radeon RX 6900 XT и RX 6800 XT Legion. Общий дизайн RX 6800 XT и RX 6900 XT Legion Edition имеет прямоугольную форму, и если вы заметили, они выглядят похожими на Radeon VII, графический процессор AMD VEGA 20 ультра-премиум класса.
Дизайн кулера с тремя вентиляторами, а также прямоугольный кожух являются основными сходствами между эталонными видеокартами AMD и Legion Radeon RX 6900 XT. Одна маленькая деталь, которую вы не заметите с первого взгляда, - это логотип «R» в кубе в нижнем углу. Это тоже конструктивная особенность Radeon VII. Основное отличие заключается в том, что Lenovo решила добавить подсветку RGB для надписей на карте. Кожух имеет приятную черную цветовую схему, которую также можно увидеть на задней панели. На заднюю панель нанесен логотип бренда Legion.
И Lenovo Radeon RX 6900 XT, и Radeon RX 6800 XT Legion питаются от двух 8-контактных разъемов, а максимальный TDP составляет 300 Вт. Обе карты выглядят немного больше эталонного дизайна и занимают 3 слота. Мы не знаем точных тактовых частот, но Lenovo может просто пойти на небольшой заводской разгон, учитывая нестандартный дизайн печатной платы и массивное решение для охлаждения на платах серии Legion. Оба они имеют 16 ГБ памяти GDDR6 и 128 МБ Infinity Cache.
В настоящее время неизвестно, производят ли сами Lenovo видеокарты Radeon RX 6900 XT и Radeon RX 6800 XT Legion Edition или передают их на аутсорсинг третьей стороне. Эти карты выглядят эксклюзивно для игровых настольных компьютеров Savior Blade 7000P. Сопряжение систем 7000P с процессорами серии Ryzen 5000 позволит системе использовать преимущества памяти Smart Access.
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