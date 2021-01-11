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Microsoft анонсировала новую расцветку беспроводного контроллера Xbox Series S / X. Контроллер уже поставляется в цветах Carbon Black, Shock Blue и Robot White, а теперь добавляется четвертый цвет - Pulse Red.

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Контроллер имеет ярко-красный верх с черными и красными кнопками и белую нижнюю часть. Кнопки действий черные, но маркировка красная, что выделяет их. D-Pad и триггеры также черные, а джойстики красные. Еще одна выделяющаяся кнопка - это красно-белая кнопка Xbox. Как и в других цветовых вариантах, триггеры и бамперы имеют текстурированный точечный узор для лучшего захвата. Беспроводной геймпад Xbox можно использовать с Xbox Series S и Series X, а также с Xbox One. Его также можно подключить по беспроводной сети к ПК с Windows 10 и устройствам Android через Bluetooth Low Energy. Microsoft говорит, что контроллер запоминает несколько устройств и позволяет быстро и плавно переключаться между ранее подключенными устройствами. Также имеется поддержка USB-подключения к ПК или консоли. Есть разъем для подключения гарнитуры, при желании вы можете приобрести для него аккумулятор.