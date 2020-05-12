Это SSD диск от Китайского бренда Asgard. Он имеет весьма стильный и классный радиатор для пассивного охлаждения. Диск имеет много положительных отзывов. Его размеры 2,2 х 8 сантиметров. На выбор представлены объемы от 256 гигабайт до 1 терабайта. Поэтому, стоимость SSD диска варьируется от 3148 до 10 466 рублей. Посмотреть товар

Цена 3 151,53 - 10 479,77 руб.

Беспроводная колонка мощностью 25Вт

Портативная колонка с мощностью на 25 ватт, в металлическом корпусе. Читает аудио форматы с карт памяти, есть usb разъем и bluetooth порт для связи с устройствами. Автономная работа аккумулятора до 15 часов. Интуитивное управление через приложение и с кнопочной панели. Размер 15 на 3 см. Вес изделия 542 грамма.

Посмотреть товар реклама Цена 2 835,62 - 3 232,02 руб. Цена 2 835,62 - 3 232,02 руб.

Смартфон с 4 гб оперативной памяти, 4 камерами с общей суммой в 48 мп, есть боковая панель отпечатка пальца. Экран без рамочного пространства.

Автономность до 200 часов. Поддержка wifi и bluetooth. Батарея на 4000 ма.ч. Множество полезных функций и приложений, зарядное usb type c в комплекте. Высокая производительность и технологичность в красивом дизайне. Посмотреть товар

Цена 9 112,08 - 10 023,37 руб.

Электрический насос с дисплеем. Подходит для накачки практически всего: мячей, колёс велосипеда, электросамоката и т.д. Есть разные насадки в комплекте. С его помощью можно накачать даже колёса автомобиля. Но это, конечно, не совсем целесообразно, так как ждать вам придётся долго. А вот выровнять давление в уже накачанных шинах можно.

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В насос встроен датчик, который выводит на экран информацию о давлении. Ёмкость аккумулятора 2000 мАч или 14.8 Вт · ч. В настройках есть несколько предустановок: велосипед, мотоцикл, мяч, авто. Используя джойстик вы можете указать значения самостоятельно и сохранить их в память. Насос сам отключится, когда достигнет нужного уровня давления. На корпусе рядом с трубкой есть фонарик. Товар заказали более 800 раз. Посмотреть товар

Цена 2 671,58 - 3 667,16 руб.

Данный товар представляет из себя многофункциональное зеркало заднего вида со встроенными видео-регистратором, что крайне удобно и несомненно необходимо в наше время. Из преимуществ стоит отметить хороший угол обзора, внушающие размеры, качество съемки видео, а также элегантность. Доставка товара возможна из России. Посмотреть товар

Цена 4 935,37 - 6 622,76 руб.

Очень качественный видеорегистратор от Xiaomi (70mai видеорегистратор). Снимает видео в формате FHD 1080P. Может подключатся к смартфону по WiFi и имеет встроенный датчик удара и поддерживает голосовое управление. В темноте снимает тоже хорошо. Продавец дает в подарок карту памяти и может отправить с российского склада.

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Цена 2 505,28 - 3 257,08 руб.



