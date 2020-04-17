Магнитные Bluetooth наушники

Отличные блютуз наушники, стильный дизайн, звучание на высоте - это все про эти наушники. Отдельно о звуке: басы есть, на громкости чуть ниже среднего уже не слышно окружающего мира. И немного о функциях панели управления: кнопки имеют различные сочетания нажатий. Например: двойное нажатие на " + " переключает на следующий трек, одиночное просто прибавляет громкость. Очень удобно! В комплекте идут: инструкция на китайском и английском языках, сменные амбушюры разных размеров, шнур для зарядки, мини-прищепка и чехол. Посмотреть товар

Цена: 892,58 руб.

Робот-пылесос Midea VCR15/16

Такие пылесосы появились довольно давно, но проблема была в том, что они не обладали достаточной емкой батареей, были громоздкими и, мягко говоря, не справлялись с поставленной задачей, а те, что были более-менее небольшими стоили не менее нескольких тысяч долларов, да именно столько. Ну как известно, технологии не стоят на месте, и сегодня даже бюджетные модели могут очень многое. Если говорить конкретно о Midea, то этот пылесос еще и оснащен лампой УФ, излучение которой убивает вирусы и бактерии, что по сути является еще и дезинфекцией поверхностей. Может проводить также влажную уборку, а емкость пылесборника – 400 мл, есть возможность настроить расписание уборки. Кроме того, у пылесоса есть гироскоп, который позволяет точно планировать маршрут и не отклоняться от него и не оставлять мусор. Цена вполне приемлемая, тем более что сейчас действует скидка 45%. Доставка на территорию РФ – бесплатная, действует защита покупателя. Посмотреть товар

Цена: 8 409,42 руб.

Портативная электростанция

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Переносной внешний аккумулятор с ручкой. Обладает просто невероятной мощностью и запасом энергии. Аккумулятор отлично подойдёт для людей, ведущих активный образ жизни и много путешествующих по нашей необъятной родине. Также это отличный выбор для тех, кто просто любит отдохнуть на природе в своих родных краях. Ёмкость аккумулятора 100500 мАч. Номинальная мощность 300 ватт. Форма выходного сигнала чистая синусоида. Аккумулятор весит 4 кг. Имеет две розетки для подключения приборов, питающихся от переменного тока, например: портативный холодильник, телевизор, вентилятор, моноблок и т.д. Розетки закрываются откидной защитной крышкой. Также из выходов ещё есть 3 USB-разъёма, один USB Type-C и два разъёма DC 5.5 * 2.1 мм. Из входов присутствуют: один DC 5.5 * 2.1 мм, разъём Anderson Power для подключения солнечной батареи и разъём прикуривателя для зарядки от автомобильного аккумулятора. На корпусе имеются две светодиодные лампочки, каждую из которых можно включить отдельно. Есть управление через Bluetooth. Товар имеет отличные отзывы. Есть доставка из России. На складе осталось очень мало.

Цена: 26 832,24 руб.

BOBLOV P4 Монокуляр ночного видения 5X цифровой зум

Камера-бинокль для ночной охоты с режимом ночного видения. Камера ночного видения порадует вас классным и четким качеством, передавая все до мельчайших деталей. Подсветка светит очень далеко и широко на сотни метров вперед, можно видеть объект на расстоянии 200м. При увеличении зума качество картинки не меняется, остается все таким же четким. Видео записывается в хорошем качестве VGA 640*480. Аккумулятор держит заряд 2-3 часа. Посмотреть товар

Цена: 11 281,15 - 11 414,42 руб.

Трансмиттер

Неплохой трансмиттер, судя по отзывам. Способен соединяться и передавать звук через блютуз и фм. Также читает два вида карт памяти. Сделан полностью из пластика и выглядит вполне неплохо. Подключается, как и все подобные гаджеты, к прикуривателю. На штекере имеются два входа USB для зарядки других гаджетов и гибкая ножка, на которой находится сам трансмиттер. Экран цветной, на нём показывается вся необходимая информация и даже напряжение бортовой сети. Есть функция "Свободные руки", эквалайзер и другие настройки. Фона практически нет, воспроизведение чистое.

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Цена: 1 161,44 руб.

Зеркало-видеорегистратор Jansite

Умное зеркало, которое отличается своей широкоформатной съемкой, кстати, регулируется вручную, для оптимального обзора, четкость записи даже при малоосвещенной местности, ну и ночной режим не подведет. Чувствительный сенсор, нажимается все с первого раза, при морозе не глючит. Встроена функция автоматической парковки, задняя камера сама переключается для удобства и безопасности езды назад. Посмотреть товар

Цена: 2 509,60 - 7 142,92 руб.